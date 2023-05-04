Тарифи на електрику та віялові відключення — перспективи на літо в Україні

Лічильник електричної енергії. Фото: Укренерго

В Україні перспектива підвищення тарифів на електроенергію для населення вже в червні 2023 року — цілком реальна. При цьому стрибок цін може збігтися з віяловими відключеннями, оскільки багато енергоблоків підуть на ремонт.

Про це пише видання "Дзеркало тижня".

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Неминучість підвищення цін

Так, з 1 червня в Україні можуть серйозно підвищити ціни на електроенергію для населення. Верхній тариф може сягнути 2,88 грн за кВт·год. Остаточного сценарію зростання цін ще немає, уряд міркуватиме над новою моделлю щонайменше до літа.

При цьому підвищення на тлі війни відкладали, як могли, адже дія чинних тарифів добігала кінця у квітні, її продовжили до травня, та оскільки кінцевого варіанту підвищення немає — відклали до літа. Така подальша практика неможлива, адже в системі немає грошей.

"Розмір дірки через дотування цін вже на рівні 140 млрд грн (майже 4 млрд дол.), а покривати їх нема чим. Основним донором завжди був (та й лишається) "Енергоатом", який відпускав електроенергію за пільговими цінами. Але його можливості у війну різко впали", — зазначає видання.

З 2021-го з 86 млрд кВт·год вироблення НАЕК майже половину (46%) давала захоплена зараз російськими окупантами Запорізька АЕС. Ті станції, що залишились, нинішній тариф потягнути не здатні.

Зараз українці споживають за рік близько 32–33 млрд кВт·год, до війни було 38,6 млрд. Частині надають пільги на покриття вартості електрики — на рік на це передбачили 3,8 млрд грн. Тоді як після підвищення цін видатки "допомоги" теж мають зрости.

До війни частину тарифів покривали за рахунок промисловості, проте її споживання впало з півсотні мільярдів кіловат-годин до трьох десятків.

"Була ідея зробити розбивку ціни за обсягами споживання. Але від неї відмовились. Хоча близько 1% населення споживає близько 7% електроенергії. Але половина з них (70 тисяч абонентів) — це люди на електроопаленні. Власники "маєтків", як правило, просто поставлять кілька лічильників", — пояснюють журналісти.

Віялові відключення електроенергії

При цьому збільшені тарифи можуть збігтися з початком перебоїв в електропостачанні. Про можливі віялові відключення електрики вже попередили в НЕК "Укренерго".

Блоки АЕС поступово підуть на плановий ремонт, і якщо зараз потужність АЕС до 6,5 млн кВт, то на піку ремонтів вона може впасти майже наполовину. Мільйони кіловат може частково закрити "зелена енергетика".

Гідростанції скоро зіткнуться з тим, що паводок на річках піде на спад, а відтак — очікується скорочення вироблення енергії. ТЕС не зможуть закрити потреби, оскільки теж — проблеми з ремонтами через ракетні атаки та нестача грошей.

"Декілька теплових блоків просто розбиті ракетами, до трьох десятків пошкоджені і потребують термінового ремонту. Це не рахуючи втрачених великих ТЕЦ (таких як Вуглегірська чи Запорізька). І перспектива літніх вірних відключень є цілком реальною", — зазначає видання.

Полегшити ситуацію в якійсь мірі може імпорт електрики. Вже запустили нову лінію електропередачі (ЛЕП-400) від Хмельницької атомної електростанції. Сукупно погоджене перетікання імпорту до 1050 МВт, при цьому технічно можливо і більше.

Зараз в Україні діє тариф 1,44 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год за місяць, а більше цього обсягу — 1,68 грн/кВт-год.

Що ще варто знати

Нагадаємо, НАЕК "Енергоатом" звернувся до енергорегулятора провести позапланові перевірки постачальників універсальних послуг (ПУП). Причиною стали ймовірні завищення споживання електроенергії для отримання додаткового ресурсу безкоштовно в рамках ПСО.

Також ми писали, що в Україні уряд заборонив стягувати із деяких переселенців заборгованість за комунальні послуги на тимчасово окупованих територіях або тих, де тривають бойові дії. Однак заборона поширюється не на весь борг.