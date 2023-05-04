Тарифы на электричество и веерные отключения — перспективы на лето в Украине

Счетчик электрической энергии. Фото: Укрэнерго

В Украине перспектива повышения тарифов на электроэнергию для населения уже в июне 2023 года — вполне реальна. При этом скачок цен может совпасть с веерными отключениями, поскольку многие энергоблоки пойдут на ремонт.

Об этом пишет издание "Зеркало недели".

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Неизбежность повышения цен

Так, с 1 июня в Украине могут серьезно повысить цены на электроэнергию для населения. Верхний тариф может достичь 2,88 грн за кВтч. Окончательного сценария роста цен еще нет, правительство будет рассуждать о новой модели как минимум до лета.

При этом повышение на фоне войны откладывали, как могли, ведь действие старых тарифов подходило к концу в апреле, его продлили до мая, и поскольку конечного варианта повышения нет — отложили до лета. Такая дальнейшая практика невозможна, ведь у системы нет денег.

"Размер дыры из-за дотирования цен уже на уровне 140 млрд грн (почти 4 млрд долл.), а покрывать их нечем. Основным донором всегда был (да и остается) "Энергоатом", который отпускал электроэнергию по льготным ценам. Но его возможности во время войны резко упали", — отмечает издание.

С 2021-го с 86 млрд кВтч выработки НАЭК почти половину (46%) давала захваченная сейчас российскими оккупантами Запорожская АЭС. Оставшиеся станции нынешний тариф потянуть не способны.

Сейчас украинцы потребляют за год около 32–33 млрд кВтч, до войны было 38,6 млрд. Части предоставляют льготы на покрытие стоимости электричества — в год на это предусмотрено 3,8 млрд грн. В то время как после повышения цен расходы "помощи" тоже должны вырасти.

До войны часть тарифов покрывалась за счет промышленности, однако ее потребление упало с полусотни миллиардов киловатт-часов до трех десятков.

"Была идея сделать разбивку цены по объемам потребления. Но от нее отказались. Хотя около 1% населения потребляет около 7% электроэнергии. Но половина из них (70 тысяч абонентов) — это люди на электроотоплении. Владельцы "поместий", как правило, просто поставят несколько счетчиков", — объясняют журналисты.

Веерные отключения электроэнергии

При этом повышенные тарифы могут совпасть с началом перебоев в электроснабжении. О возможных веерных отключениях электричества уже предупредили в НЭК "Укрэнерго".

Блоки АЭС постепенно пойдут на плановый ремонт, и если мощность АЭС до 6,5 млн кВт, то на пике ремонтов она может упасть почти наполовину. Миллионы киловатт может частично закрыть "зеленая энергетика".

Гидростанции скоро столкнутся с тем, что паводок на реках пойдет на убыль, а значит, ожидается сокращение выработки энергии. ТЭС не смогут закрыть потребности, поскольку тоже — проблемы с ремонтами из-за ракетных атак и нехватка денег.

"Несколько тепловых блоков просто разбиты ракетами, до трех десятков повреждены и нуждаются в срочном ремонте. Это не считая потерянных крупных ТЭЦ (таких как Углегорская или Запорожская). И перспектива летних верных отключений вполне реальна", — отмечает издание.

Облегчить ситуацию в какой-то степени может импорт электричества. Уже запущена новая линия электропередачи (ЛЭП-400) от Хмельницкой атомной электростанции. Совокупно согласован переток импорта до 1050 МВт, при этом технически возможно и больше.

Сейчас в Украине действует тариф 1,44 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц, а больше этого объема — 1,68 грн/кВт-ч.

Что еще стоит знать

Напомним, НАЭК "Энергоатом" обратился к энергорегулятору провести внеплановые проверки поставщиков универсальных услуг (ПУУ). Причиной стали возможные завышения потребления электроэнергии для получения дополнительного ресурса бесплатно в рамках ПСО.

Также мы писали, что в Украине правительство запретило взимать с некоторых переселенцев задолженность за коммунальные услуги на временно оккупированных территориях или тех, где продолжаются боевые действия. Однако запрет распространяется не на весь долг.