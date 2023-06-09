Тарифы на электроэнергию – украинцы могут платить меньше

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине в июне этого года почти вдвое повысились тарифы на электрическую энергию. В то же время, осталась возможность платить дешевле.

О том, как сэкономить на оплате тарифов, рассказывают Новини.LIVE.

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С 1 июня в стране действует единый тариф на электричество для населения. Если раньше граждане платили в зависимости от объемов потребления 1,44 и 1,68 грн/кВт-ч, то сейчас — 2,64 грн/кВт-ч. Как подсчитали эксперты, конечная сумма за потребленную электроэнергию повысится на около 250 грн.

Как сэкономить на электроэнергии

Сэкономить на потреблении электричества можно с помощью "ночного тарифа", действующего в период с 23:00 до 07:00 утра. Потребление ресурса обойдется значительно дешевле благодаря многотарифным средствам учета. А именно двухзонным и трехзонным тарифам. То есть, нужно сделать основную нагрузку на сеть в ночное время, а не дневное.

Двухзонный тариф:

с 23:00 до 7:00 — 1,32 грн/кВт-ч (50% от суммы полного размера тарифа);

с 7:00 до 23:00 — 2,64 грн/кВт-час (полная сумма тарифа).

Трехзонный тариф:

с 23:00 до 7:00 — 1,06 грн/кВт-ч (40% от полной суммы тарифа).

с 7:00 до 8:00 / с 11:00 до 20:00 — 2,64 грн/кВт-час (полная сумма тарифа);

с 8:00 до 11:00 / с 20:00 до 22:00 — 3,96 грн/кВт-час (150% от полного размера тарифа).

Как установить многотарифность

Для того чтобы установить многотарифный учет, необходимо подать заявление на порталах местных облэнерго и на платформе "Персональный кабинет". После чего на почту должен поступить счет оплаты за совершенный переход.

Потребитель должен произвести оплату. Перевод на многотарифный учет состоится в течение двух недель.

Также можно лично обратиться в Центр обслуживания клиентов в своем городе относительно перехода.

Что еще стоит знать

Напомним, специалисты Нацкомиссии по госрегулированию сфер энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) перед повышением тарифов до 2,64 грн/кВт-ч просили правительство установить рыночные цены для населения, то есть 5,5 грн. Сейчас документ засекретили.

Также мы писали, что в Украине действует мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг населению за задолженность. В то же время, поставщики услуг могут взимать долги в судебном порядке, сумму которых вместе с пеней придется выплатить после войны.