Тарифы на электроэнергию – украинцы могут платить меньше

Новые тарифы на электроэнергию: как платить меньше
В Украине в июне этого года почти вдвое повысились тарифы на электрическую энергию. В то же время, осталась возможность платить дешевле.
О том, как сэкономить на оплате тарифов, рассказывают Новини.LIVE.
Как выросли суммы в платежках
С 1 июня в стране действует единый тариф на электричество для населения. Если раньше граждане платили в зависимости от объемов потребления 1,44 и 1,68 грн/кВт-ч, то сейчас — 2,64 грн/кВт-ч. Как подсчитали эксперты, конечная сумма за потребленную электроэнергию повысится на около 250 грн.
Как сэкономить на электроэнергии
Сэкономить на потреблении электричества можно с помощью "ночного тарифа", действующего в период с 23:00 до 07:00 утра. Потребление ресурса обойдется значительно дешевле благодаря многотарифным средствам учета. А именно двухзонным и трехзонным тарифам. То есть, нужно сделать основную нагрузку на сеть в ночное время, а не дневное.
Двухзонный тариф:
- с 23:00 до 7:00 — 1,32 грн/кВт-ч (50% от суммы полного размера тарифа);
- с 7:00 до 23:00 — 2,64 грн/кВт-час (полная сумма тарифа).
Трехзонный тариф:
- с 23:00 до 7:00 — 1,06 грн/кВт-ч (40% от полной суммы тарифа).
- с 7:00 до 8:00 / с 11:00 до 20:00 — 2,64 грн/кВт-час (полная сумма тарифа);
- с 8:00 до 11:00 / с 20:00 до 22:00 — 3,96 грн/кВт-час (150% от полного размера тарифа).
Как установить многотарифность
Для того чтобы установить многотарифный учет, необходимо подать заявление на порталах местных облэнерго и на платформе "Персональный кабинет". После чего на почту должен поступить счет оплаты за совершенный переход.
Потребитель должен произвести оплату. Перевод на многотарифный учет состоится в течение двух недель.
Также можно лично обратиться в Центр обслуживания клиентов в своем городе относительно перехода.
Что еще стоит знать
Напомним, специалисты Нацкомиссии по госрегулированию сфер энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) перед повышением тарифов до 2,64 грн/кВт-ч просили правительство установить рыночные цены для населения, то есть 5,5 грн. Сейчас документ засекретили.
Также мы писали, что в Украине действует мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг населению за задолженность. В то же время, поставщики услуг могут взимать долги в судебном порядке, сумму которых вместе с пеней придется выплатить после войны.