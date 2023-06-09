Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Новые тарифы на электроэнергию: как платить меньше arrow

Новые тарифы на электроэнергию: как платить меньше

9 июня 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Тарифы на электроэнергию – украинцы могут платить меньше
Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в июне этого года почти вдвое повысились тарифы на электрическую энергию. В то же время, осталась возможность платить дешевле.

О том, как сэкономить на оплате тарифов, рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Как выросли суммы в платежках

С 1 июня в стране действует единый тариф на электричество для населения. Если раньше граждане платили в зависимости от объемов потребления 1,44 и 1,68 грн/кВт-ч, то сейчас — 2,64 грн/кВт-ч. Как подсчитали эксперты, конечная сумма за потребленную электроэнергию повысится на около 250 грн.

Как сэкономить на электроэнергии

Сэкономить на потреблении электричества можно с помощью "ночного тарифа", действующего в период с 23:00 до 07:00 утра. Потребление ресурса обойдется значительно дешевле благодаря многотарифным средствам учета. А именно двухзонным и трехзонным тарифам. То есть, нужно сделать основную нагрузку на сеть в ночное время, а не дневное.

Двухзонный тариф:

  • с 23:00 до 7:00 — 1,32 грн/кВт-ч (50% от суммы полного размера тарифа);
  • с 7:00 до 23:00 — 2,64 грн/кВт-час (полная сумма тарифа).

Трехзонный тариф:

  • с 23:00 до 7:00 — 1,06 грн/кВт-ч (40% от полной суммы тарифа).
  • с 7:00 до 8:00 / с 11:00 до 20:00 — 2,64 грн/кВт-час (полная сумма тарифа);
  • с 8:00 до 11:00 / с 20:00 до 22:00 — 3,96 грн/кВт-час (150% от полного размера тарифа).

Как установить многотарифность

Для того чтобы установить многотарифный учет, необходимо подать заявление на порталах местных облэнерго и на платформе "Персональный кабинет". После чего на почту должен поступить счет оплаты за совершенный переход.

Потребитель должен произвести оплату. Перевод на многотарифный учет состоится в течение двух недель.

Также можно лично обратиться в Центр обслуживания клиентов в своем городе относительно перехода.

Что еще стоит знать

Напомним, специалисты Нацкомиссии по госрегулированию сфер энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) перед повышением тарифов до 2,64 грн/кВт-ч просили правительство установить рыночные цены для населения, то есть 5,5 грн. Сейчас документ засекретили.

Также мы писали, что в Украине действует мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг населению за задолженность. В то же время, поставщики услуг могут взимать долги в судебном порядке, сумму которых вместе с пеней придется выплатить после войны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Волонтеры Фонда Вадима Столара доставили в Херсонскую область воду и продукты

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас