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Новые тарифы на воду в апреле: как будут считать и на сколько могут вырасти

27 марта 2023 07:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Новые тарифы на воду в апреле — как будут считать и на сколько могут вырасти
Также водоканалы могут поднять цены в июле
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в апреле этого года может состояться первый этап повышения тарифов на холодную воду и водоотвод. Затем водоканалы могут поднять цены в июле.

О таких планах сообщила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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На сколько повысятся тарифы

Как объясняют специалисты, за два этапа пересмотра тарифов расходы одного домохозяйства (семья из двух-трех человек) на водоснабжение и водоотвод ориентировочно вырастут на 60 гривен в месяц.

В апреле в среднем тариф может повыситься на 12,3%, а в июле стоимость вырастет еще больше — на 14,1%.

"Проекты тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод были тщательно проверены, их изменение отвечает требованиям действующего законодательства. Минимизированы расходы в структуре тарифов", — говорится в заявлении НКРЭКУ.

Новые возможные цены в разных регионах

С 1 апреля 2023 года тарифы на водоснабжение и водоотвод могут измениться следующим образом:

  • Днепродоканал: 33,56 грн за куб. м. воды (водоснабжение — 19,48; водоотвод — 14,08);
  • Водоканал Ужгород: 47,1 грн за куб. м. (28,8/18,3);
  • Полтававодоканал: 38,41 грн/куб. м. (20,19/18,22);
  • Житомирводоканал: 48,34 грн. за куб. м. (23,14/25,2);
  • Инфоксводоканал (Одесса): 39,57 грн/куб. м. (20,16/19,41);
  • Ровнооблводоканал: 39,31 грн за куб. м. (20,67/18,64).
  • Черниговводоканал: 38,5 грн за куб. м. (19,14/19,36);
  • Черкассы водоканал: 31,1 грн за куб. м. (15,75/15,37);
  • Иванофранковскводоэкотехпром: 29,5 грн за куб. м. (13,77/15,82);
  • Хмельницкийводоканал: 29,27 грн за куб. м. (15,07/14,02);
  • Киевводоканал: 35,5 грн. за куб. м. (18,81/16,7);
  • Луцкводоканал: 31,71 грн за куб. м. (12,87/17,22);
  • Запорожский водоканал: 28,37 грн. за куб. м. (19,87/11,84);
  • Винницаоблводоканал: 31,4 грн за куб. м. (19,64/11,76);
  • Черновцыводоканал: 28,27 грн за куб. м. (19,09/9,18);
  • Львовводоканал: 27,2 грн. за куб. м. (18,2/9,03);
  • Тернопольводоканал – 42,03 грн за куб. м. (19,86/22,17);
  • Горводоканал СМ (Сумы) – 33,6 грн. за куб. м. (16,90/16,70);
  • Днепро-Кировоград – 61,72 грн за куб. м. (35.076/26.652).

Причины повышения цен

Больше всего на формирование тарифа влияют следующие составляющие:

  • стоимость электроэнергии за год выросла в среднем на 18%;
  • цена на топливо — повысилась вдвое;
  • стоимость реагентов выросла вдвое.

Еще в тарифы включают инвестиционную составляющую, объем которой зависит от мер, определенных одобренной инвестиционной программой на текущий год.

Как отмечали ранее эксперты, сдерживание тарифов в итоге обойдется очень дорого, ведь даже до войны состояние водопроводов оценивалось как критическое — от 40 до 56% труб нуждались в замене. Уровень износа систем централизованного водоотвода составил 42%.

В зоне боевых действий инфраструктура уничтожена полностью, а на территориях, откуда уехали украинцы, катастрофически упал уровень расчета за услуги. В то время как в принимающих общинах повысилась нагрузка на инфраструктуру. Расходы водоканалов увеличились в разы. Все — преимущественно из-за удорожания топлива, реагентов и ремонтных материалов. Неизменный тариф рано или поздно может привести к большим проблемам, отмечали эксперты.

При этом тарифы будут подъемными для наиболее уязвимых категорий населения благодаря субсидиям.

Напомним, тарифы на электроэнергию в Украине останутся неизменными до окончания отопительного сезона. Правительство продлило действие льготных тарифов на электроэнергию.

Также мы писали, что, по мнению экспертов, другие тарифы на коммунальные услуги в стране могут вырасти летом. Особенно ощутимым это будет для обычных потребителей, тогда как наиболее уязвимых обещают защитить путем предоставления государственной помощи в виде субсидий и льгот.

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