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Новые тарифы с 1 января — для кого из потребителей вырастут цены на электричество

15 декабря 2023 23:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Тарифы на электричество в Украине — кто будет платить больше с 1 января
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине с 1 января 2024 года начнут действовать обновленные тарифы на электрическую энергию. Больше придется платить одной категории потребителей.

Об этом сообщает на официальном портале компания-поставщик YASNO.

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Пересмотр цен с января касается только небытовых клиентов поставщика универсальных услуг.

"Для этих потребителей изменение цены происходит ежемесячно в соответствии с постановлением НКРЭКУ", — подчеркивают в пресс-службе компании.

Там отметили, что в тариф для малых небытовых потребителей входит:

  • стоимость покупки электрической энергии на рынке;
  • цена услуг оператора системы распределения;
  • стоимость услуги оператора системы передачи данных;
  • цены на услуги поставщика универсальных услуг.

"В случае несогласия с ценой клиент имеет право прекратить действие договора", — говорится в сообщении.

На сайте YASNO обнародованы обновленные цены на электроэнергию для малых небытовых потребителей по ссылке.

В частности, тарифы для малых небытовых потребителей, подключенных к сетям ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" и малых небытовых потребителей, подключенных к сетям ПАО "Укрзализныця" будут следующие:

 

тарифы на электричество
Источник: YASNO

Новые цены на передачу электроэнергии

Стоит отметить, что по решению Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, тариф на услуги по передаче электроэнергии НЭК "Укрэнерго" вырастет на 9%. Изменения заработают для бизнеса с января 2024 года.

Тариф на услуги передачи электроэнергии повысится до 528,57 грн/МВт-час.

Также решили увеличить тариф на диспетчерское управление на 9%, до 104,57 грн/МВт-час.

Больше о тарифах

Напомним, в ассоциации "Укрводоканалекология" отметили, что в Украине стоит острая потребность в повышении тарифов на водоснабжение и водоотвод. На решении этого вопроса настаивают международные кредиторы.

Напомним, ранее председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев ответил, увеличится ли стоимость газа. По его словам, этого отопительного сезона не стоит ожидать повышения цен, однако в ближайшем будущем они вырастут.

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