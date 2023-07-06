Ціни на АЗС — в уряді не вважають подорожчання критичним

Глава Кабміну Денис Шмигаль. Фото: kmu.gov.ua

У Кабінеті міністрів України (КМУ) не вважають ймовірне подорожчання пального після підвищення ПДВ із 7% до 20% критичним. Такий крок збільшить надходження до державного бюджету.

Про це заявив глава українського уряду Денис Шмигаль під час телемарафону "Єдині новини".

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За словами прем'єр-міністра, ціни дійсно зростуть на тлі підвищення податків та повернення акцизів. Це поповнить бюджет та дозволить державі надалі підтримувати українську армію.

Шмигаль розповів, що днями представники Міністерства економіки зібрали всі мережі і очікують, що в липні вартість підвищиться у середньому до 5 гривень.

"Це не критичне підвищення, але надзвичайно важливе надходження до бюджету, яке справді допоможе нам укотре підтримувати Збройні сили України в боротьбі з російським агресором", — повідомив він.

Очільник уряду зазначив, що при цьому дефіциту пального ані на території Європи, ні в Україні не прогнозується.

Раніше у Міністерстві економіки України повідомили, що загалом повернення на довоєнний рівень акцизів на моторне паливо і підвищення ПДВ призведе до зростання ціни дизельного палива до 8 грн за літр, бензину — до 11 грн. Там теж зазначили, що різкого підвищення не буде завдяки накопиченим запасам пального та відсутності дефіциту, зокрема, у липні дизель має подорожчати на 5 грн за літр, а бензини — на 7-8 гривень.

З 1 липня поточного року податки на пальне повернулись на рівень, який був до війни:

ПДВ — до 20%;

акциз на бензин — до EUR213;

на дизпальне — до EUR140 за 1 тис. л.

Середні ціни на АЗС 6 липня

Усі види пального подорожчали за добу на кілька копійок та на кілька гривень з кінця червня, за даними порталу Auto.ria:

А-95+ — 49,92 грн/л (на 30 червня коштував 47,19 грн/л);

А-95 — 47,71 грн/л (44,85 грн/л на кінець червня);

дизпаливо — 46,57 грн/л, (43,40 грн/л на 30 червня);

автогаз — 23,12 грн/л (21,93 грн/л на кінець червня).

Нагадаємо, аграрії закликали владу не поспішати зі скасуванням податкових пільг на пальне. Таке рішення підвищить вартість бензину та дизпалива саме в період збору врожаю.

Також ми писали, що в Асоціації операторів ринку нафтопродуктів вважають, що в Україні зростання податку на додану вартість на пальне з 7% до 20% спровокує негативні наслідки для населення. Так, очікується суттєве зростання цін на продукти та погіршення якості бензину.