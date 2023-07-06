Цены на АЗС — в правительстве не считают подорожание критическим

Глава Кабмина Денис Шмыгаль. Фото: kmu.gov.ua

В Кабинете Министров Украины (КМУ) не считают вероятное подорожание горючего после повышения НДС с 7% до 20% критическим. Такой шаг увеличит поступление в государственный бюджет.

Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль во время телемарафона "Едині новини".

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По словам премьер-министра, цены действительно возрастут на фоне повышения налогов и возврата акцизов. Это пополнит бюджет и позволит государству в дальнейшем поддерживать украинскую армию.

Шмыгаль рассказал, что на днях представители Министерства экономики собрали все сети и ожидают, что в июле стоимость повысится в среднем до 5 гривен.

"Это не критическое повышение, но чрезвычайно важное поступление в бюджет, которое действительно поможет нам в очередной раз поддерживать Вооруженные силы Украины в борьбе с российским агрессором", — сообщил он.

Глава правительства отметил, что при этом дефицита топлива ни на территории Европы, ни в Украине не прогнозируется.

Ранее в Министерстве экономики Украины сообщили, что в целом возврат на довоенный уровень акцизов на моторное топливо и повышение НДС приведет к росту цены дизельного топлива до 8 грн/л, бензина — до 11 грн. Там тоже отметили, что резкого повышения не будет благодаря накопленным запасам горючего и отсутствию дефицита, в частности, в июле дизель должен подорожать на 5 грн за литр, а бензины — на 7-8 гривен.

С 1 июля текущего года налоги на горючее вернулись на уровень, который был до войны:

НДС — до 20%;

акциз на бензин — до EUR213;

на дизтопливо — до EUR140 за 1 тыс. л.

Средние цены на АЗС 6 июля

Все виды горючего подорожали за сутки на несколько копеек и на несколько гривен с конца июня, по данным портала Auto.ria:

А-95+ — 49,92 грн/л (на 30 июня стоил 47,19 грн/л);

А-95 — 47,71 грн/л (44,85 грн/л на конец июня);

дизтопливо — 46.57 грн/л, (43,40 грн/л на 30 июня);

автогаз — 23,12 грн/л (21,93 грн/л на конец июня).

Напомним, аграрии призывали власти не спешить с отменой налоговых льгот на горючее. Такое решение повысит стоимость бензина и дизтоплива в период сбора урожая.

Также мы писали, что в Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов считают, что в Украине рост налога на добавленную стоимость на топливо с 7 до 20% спровоцирует негативные последствия для населения. Так, ожидается существенный рост цен на продукты и ухудшение качества бензина.