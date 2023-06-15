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Новий удар по кишенях українців: які очікуються зміни на ринку пального

15 червня 2023 10:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Податки на пальне — на українців чекає новий удар по кишенях
Заправка машини на АЗС. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На українців вже з 1 липня 2023 року чекає черговий виток тотального подорожчання в країні. Такі наслідки матиме набуття чинності норм законодавства, які передбачають повернення ставки ПДВ та акцизів на пальне на довоєнний рівень.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на власника мережі АЗС Prime Дмитра Льоушкіна.

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За словами Льоушкіна, підвищення в липні ПДВ до 20% та повернення довоєнного акцизу неминуче призведуть до зростання цін на пальне на 7-10 гривень.

"Нас чекає зростання цін від 7 до 10 грн залежно від котирувань на той момент. Зробимо поправку на маркетинг", — розповів експерт.

Підвищення цін на АЗС не буде пропорційним збільшенню цін на саме пальне, адже частина гравців ринку компенсує різницю маркетинговими знижками. Це означатиме додаткові 3-5 грн до "стелі" цін, решту знизять за рахунок бонусів.

Як зауважив власник мережі, ситуація на паливному ринку почне змінюватися вже за кілька тижнів. Спочатку очікується зростання оптових цін, а потім і роздрібних.

На кордонах також прогнозує "бензовозний аншлаг", адже тредйдери поспішатимуть завезти максимальний обсяг пального з Європи.

Підвищення цін в інших сегментах ринку

На тлі подорожчання пального очікується "космічний зліт" цін на все. Зокрема, зростуть тарифи на перевезення. На порозі — розігрів інфляції, корупційні та сірі схеми, удар по аграріях саме під час жнив, додав Дмитро Леушкін.

За даними Аuto.ria, 15 червня літр А-95 бензину у середньому коштує 44,67 грн, а дизельне паливо — 43,10 грн.

Нагадаємо, за даними НБУ, в Україні на паливному ринку цінове затишшя спостерігатиметься до липня 2023 року. Після чого вартість бензину на автозаправних станціях почне зростати.

Також ми писали, що в Асоціації операторів ринку нафтопродуктів вважають, що в Україні анонсоване владою зростання податку на додану вартість на пальне спровокує негативні наслідки для населення. Очікують на суттєве зростання цін на продукти та погіршення якості бензину.

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