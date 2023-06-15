Налоги на топливо — украинцев ждет новый удар по карманам

Заправка машины на АЗС. Фото: Unplush

Украинцев уже с 1 июля 2023 года ожидает очередной виток тотального подорожания в стране. Такие последствия будут иметь вступление в силу норм законодательства, предусматривающих возврат ставки НДС и акцизов на топливо на довоенный уровень.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на владельца сети АЗС Prime Дмитрия Леушкина.

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По словам Леушкина, повышение в июле НДС до 20% и возврат довоенного акциза неизбежно приведут к росту цен на топливо на 7-10 гривен.

"Нас ждет рост цен от 7 до 10 грн в зависимости от котировок на тот момент. Сделаем поправку на маркетинг", — рассказал эксперт.

Повышение цен на АЗС не будет пропорциональным увеличению цен на само горючее, ведь часть игроков рынка компенсирует разницу маркетинговыми скидками. Это означает дополнительные 3-5 грн к "потолку" цен, остальное снизят за счет бонусов.

Как отметил владелец сети, ситуация на топливном рынке начнет меняться уже через несколько недель. Сначала ожидается рост оптовых цен, а затем и розничных.

На границах также прогнозирует "бензовозный аншлаг", ведь трейдеры будут спешить ввезти максимальный объем горючего из Европы.

Повышение цен в других сегментах рынка

На фоне подорожания горючего ожидается "космический взлет" цен на все. В частности, вырастут тарифы на перевозку. На пороге — разогрев инфляции, коррупционные и серые схемы, удар по аграриям именно во время жатвы, добавил Дмитрий Леушкин.

По данным Аuto.ria, 15 июня литр А-95 бензина в среднем стоит 44,67 грн, а дизельное топливо — 43,10 грн.

Напомним, по данным НБУ, в Украине на топливном рынке ценовое затишье будет наблюдаться до июля 2023 года. После чего стоимость бензина на автозаправочных станциях начнет расти.

Также мы писали, что в Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов считают, что в Украине анонсированный властями рост налога на добавленную стоимость на горючее спровоцирует негативные последствия для населения. Ожидают существенного роста цен на продукты и ухудшения качества бензина.