Ціни на пальне змінились — скільки коштує 29 травня

Ціни на пальне змінились: скільки коштує бензин, дизель та автогаз
На українських автозаправних станціях за тиждень змінилась вартість пального. Ціни на деякі види бензинів та дизель знизились.
Про це свідчить інформація порталу Аuto.ria.
Скільки коштує пальне
Так, 29 травня середня вартість бензину марки A-95 зупинилася на позначці 44,93 гривні за літр, хоча тиждень тому коштував 45,02.
Преміальний А-95+ продають у середньому за 47,57 грн/л., 22 травня коштував 47,60.
Ціна на бензин A-92 — 43,38 грн/л., а тиждень тому продавали за 43,44.
Вартість дизельного палива у середньому становить 43,48 гривні за літр, 22 травня дизель реалізовували за 43,59.
Ціна автомобільного газу у середньому — 21,79 грн/л., тиждень тому коштував 21,77.
Прогнози щодо вартості пального
За прогнозом керівника Податкового комітету ВР Данила Гетманцева, у липні можливе повернення довоєнної ставки ПДВ на пальне у розмірі 20% з нинішніх 7%. Проте зараз неможливо передбачити, як буде поводитися ціна на пальне, оскільки часткове повернення довоєнних податків, яке відбулося в жовтні минулого року, не призвело до жодного здорожчання.
Навпаки, пальне здешевшало з урахуванням світової кон'єктури цін на нафту. Сьогодні маржинальність цього ринку досить висока, нафтотрейдери непогано заробляють. Така ж ситуація була у 2022 році, й націнка була досить високою. Тому частина того податку, що відновиться, вони візьмуть на себе, а частину перекладуть на споживача. За підрахунками, це має бути на рівні 3-5 гривень, додав Гетманцев.
Нагадаємо, за даними НБУ, в Україні на паливному ринку цінове затишшя спостерігатиметься до липня 2023 року. Після чого вартість бензину на автозаправних станціях почне зростати.
Також ми писали, що в Асоціації операторів ринку нафтопродуктів вважають, що в Україні анонсоване владою зростання податку на додану вартість на пальне спровокує негативні наслідки для населення. Очікують на суттєве зростання цін на продукти та погіршення якості бензину.