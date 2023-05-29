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Ціни на пальне змінились: скільки коштує бензин, дизель та автогаз

29 травня 2023 09:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на пальне змінились — скільки коштує 29 травня
Заправка машин на АЗС. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На українських автозаправних станціях за тиждень змінилась вартість пального. Ціни на деякі види бензинів та дизель знизились.

Про це свідчить інформація порталу Аuto.ria.

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Так, 29 травня середня вартість бензину марки A-95 зупинилася на позначці 44,93 гривні за літр, хоча тиждень тому коштував 45,02.

Преміальний А-95+ продають у середньому за 47,57 грн/л., 22 травня коштував 47,60.

Ціна на бензин A-92 — 43,38 грн/л., а тиждень тому продавали за 43,44.

Вартість дизельного палива у середньому становить 43,48 гривні за літр, 22 травня дизель реалізовували за 43,59.

Ціна автомобільного газу у середньому — 21,79 грн/л., тиждень тому коштував 21,77.

бензин

Прогнози щодо вартості пального

За прогнозом керівника Податкового комітету ВР Данила Гетманцева, у липні можливе повернення довоєнної ставки ПДВ на пальне у розмірі 20% з нинішніх 7%. Проте зараз неможливо передбачити, як буде поводитися ціна на пальне, оскільки часткове повернення довоєнних податків, яке відбулося в жовтні минулого року, не призвело до жодного здорожчання.

Навпаки, пальне здешевшало з урахуванням світової кон'єктури цін на нафту. Сьогодні маржинальність цього ринку досить висока, нафтотрейдери непогано заробляють. Така ж ситуація була у 2022 році, й націнка була досить високою. Тому частина того податку, що відновиться, вони візьмуть на себе, а частину перекладуть на споживача. За підрахунками, це має бути на рівні 3-5 гривень, додав Гетманцев.

Нагадаємо, за даними НБУ, в Україні на паливному ринку цінове затишшя спостерігатиметься до липня 2023 року. Після чого вартість бензину на автозаправних станціях почне зростати.

Також ми писали, що в Асоціації операторів ринку нафтопродуктів вважають, що в Україні анонсоване владою зростання податку на додану вартість на пальне спровокує негативні наслідки для населення. Очікують на суттєве зростання цін на продукти та погіршення якості бензину.

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