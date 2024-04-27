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Обещают около 3 500 евро — работа на пивоварне для украинцев в Финляндии

27 апреля 2024 03:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Работа для украинцев на пивоварне в Финляндии — вакансии без знания языка, с жильем и высокой зп
Мужчина работает на пивоварне. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

На пивоварню в столицу Финляндии Хельсинки нужны упаковщики. Для работы подойдут украинцы от 18 до 55 лет. Работодатель обещает платить от 3100 до 3400 евро в месяц, что составляет более 140 тыс. грн.

Соответствующая вакансия размещена на сайте LAYBOARD.com в пятницу, 26 апреля.

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Вакансия Упаковщик на пивоварню в Финляндии. Фото: скриншот

Работа на пивоварне в Финляндии

Нужны упаковщики — мужчины, женщины, супружеские пары от 18 до 55 лет — на большую пивоварню в Хельсинки. В обязанности работников входит упаковка и прием товара по производственной линии, осмотр продукции на брак, фасовка.

Производство автоматизировано. За час платят 14 евро, рабочий день составляет 8-10 часов, однако можно брать дополнительные часы, зависящие от объемов работы. Обязательных рабочих дней в неделю пять.

Работодатель предоставляет бесплатное жилье, работник только платит коммунальные услуги, что вычисляют из зарплаты. В комфортабельные комнаты селят по 2-3 человека, парам дают отдельные. Жилье расположено возле работы.

Работа для украинцев за границей

Напомним, что украинцам предлагают работу в Норвегии на предприятии, которое занимается упаковкой и маркировкой морепродуктов. Работодатель обещает зарплату от 4 100 евро в месяц (около 175 тыс. грн) и два выходных в неделю.

Также мы писали, что для украинцев есть работа на складе игрушек Disney во Франции. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить от 2700 евро ежемесячно.

Добавим, что ищут сотрудников на склад Gucci в Германии. Обещают обеспечить работников жильем, а также заработную плату от 5 500 евро в месяц.

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