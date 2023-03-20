Ocean Plaza российского бизнесмена перейдет в собственность государства: детали
Судьи Высшего антикоррупционного суда разрешили конфисковать у российского бизнесмена ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве. Судебное решение вступит в силу через несколько дней.
Такую информацию обнародовал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
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Детали решения
Как отметил Арахамия, решение вступит в законную силу через десять дней, если его не обжалуют.
"Решение вступит в силу через 10 дней, если сторона ответчика не захочет обжаловать его в апелляционном порядке. Но шансов на успех у них нет. Имущество близкого друга Путина перейдет в собственность государства и будет передано в управление Фонда госимущества", — сообщил он.
В конце февраля 2022 года ТРЦ "Ocean Plaza" российского олигарха Аркадия Ротенберга, приближенного к президенту рф, сообщил о прекращении своей деятельности.
В апреле Ротенбергу сообщили о подозрении по факту финансирования действий с целью изменения границ территории или госграницы Украины и уклонения от уплаты налогов.
Что еще стоит знать
Напомним, власти могут ликвидировать Национальное агентство по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Арестованные активы будут переданы Фонду государственного имущества.
Также мы писали, что российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен готовы продать свои доли в Альфа-Банке за $2,3 млрд, поскольку они стремятся освободиться от западных санкций.