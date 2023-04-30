Курс долара та ціни — українці покращили очікування на 2023 рік

Покупці у продуктовому магазині. Фото: google.com.ua

В Україні змінились споживчі настрої серед населення. Індекс зріс на 4,6 пункту та становить 91,2 п.

Про це свідчать дані дослідження Info Sapiens.

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За цією інформацією, підвищився Індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (на 10 п.), Індекс очікуваного розвитку економіки впродовж п’яти років (на 5,7 п.) та Індекс доцільності робити великі закупи - на 4,9 п.

Зазначається, що у березні поточного року Індекс споживчих настроїв (ІСН) становив 91,2 п., що на 4,6 п. вище проти показника лютого.

Підвищився Індекс поточного становища (ІПС), до 51,4, що на 3,4 п. вище за рівень цього показника місяцем раніше. Складові індексу змінились так:

індекс поточного особистого матеріального становища склав 43,7, що на 1,8 п. вище за показник у лютому;

індекс доцільності великих покупок зріс на 4,9 п., до59,2 п.

У березні зріс Індекс економічних очікувань (ІЕО) на 5,5 п., до 117,6 п. Динаміка складових змінилась так:

індекс очікуваних змін особистого матеріального становища становить 110,4 п., що на 10 п. вище показника у лютому;

індекс очікуваного розвитку економіки країни у 2023-му зріс на 0,7 п., до 97,7 п.;

індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом п'яти років зріс на 5,7 п., до 144,7 п.

Показник індексу очікуваної динаміки безробіття підвищився на 1,5 п., до 126,7 п. Індекс інфляційних очікувань зменшився на 1 п., до 177,3 п.

Курс гривні

Українців покращили очікування щодо курсу гривні протягом найближчих трьох місяців: індекс девальваційних очікувань впав на 9,4 п., до 125,7 п.

"Обережні тенденції покращення споживчих настроїв та впевненості у національній валюті, які ми фіксували з початку року, продовжуються, і в березні ми вже говоримо про статистично значущі позитивні зміни у цих показниках. Це відбувається на фоні хоча і тяжкої, але стабільної ситуації на фронті, зменшення російських ракетних обстрілів та суттєвій стабілізації електропостачання", — пояснили аналітики.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) зберіг облікову ставку на рівні 25% та покращив очікування щодо споживчих цін у 2023 році. Регулятор фіксує стале скорочення інфляції з початку року.

Також ми писали, що в Україні анонсоване владою зростання податку на додану вартість на пальне з нинішніх 7% до 20% спровокує негативні наслідки для населення. Так, очікується суттєве зростання цін на продукти та погіршення якості бензину.