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Ожидания курса и цен изменились: детали исследования Info Sapiens

30 апреля 2023 09:24
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс доллара и цены — украинцы улучшили ожидания на 2023 год
Покупатели в продуктовом магазине. Фото: google.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине изменились потребительские настроения среди населения. Индекс вырос на 4,6 пункта и составил 91,2 п.

Об этом свидетельствуют данные исследования Info Sapiens.

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По этой информации, повысился Индекс ожидаемых изменений личного материального положения (на 10 п.), Индекс ожидаемого развития экономики на протяжении пяти лет (на 5,7 п.) и Индекс целесообразности делать крупные покупки — на 4,9 п.

Отмечается, что в марте текущего года Индекс потребительских настроений (ИПН) составил 91,2 п., что на 4,6 п. выше показателя февраля.

Повысился Индекс текущего положения (ИПС), до 51,4, что на 3,4 п. выше уровня этого показателя месяцем ранее. Составляющие индекса изменились так:

  • индекс текущего личного материального положения составил 43,7, что на 1,8 п. выше показателя в феврале;
  • индекс целесообразности крупных покупок вырос на 4,9 п., до 59,2 п.

В марте вырос Индекс экономических ожиданий (ИЭО) на 5,5 п., до 117,6 п. Динамика составляющих изменилась так:

  • индекс ожидаемых изменений личного материального положения составляет 110,4 п., что на 10 п. выше показателя в феврале;
  • индекс ожидаемого развития экономики страны в 2023-м вырос на 0,7 п., до 97,7 п.;
  • индекс ожидаемого развития экономики страны за пять лет вырос на 5,7 п., до 144,7 п.

Показатель индекса ожидаемой динамики безработицы повысился на 1,5 п., до 126,7 п. Индекс инфляционных ожиданий уменьшился на 1 п., до 177,3 п.

Курс гривны

Украинцы улучшили ожидания по курсу гривны в ближайшие три месяца: индекс девальвационных ожиданий упал на 9,4 п., до 125,7 п.

"Осторожные тенденции улучшения потребительских настроений и уверенности в национальной валюте, которые мы фиксировали с начала года, продолжаются, и в марте мы уже говорим о статистически значимых позитивных изменениях в этих показателях. Это происходит на фоне хотя и тяжелой, но стабильной ситуации на фронте, уменьшения российских ракетных обстрелов и существенной стабилизации электроснабжения", — пояснили аналитики.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на уровне 25% и улучшил ожидания потребительских цен в 2023 году. Регулятор фиксирует постоянное сокращение инфляции с начала года.

Также мы писали, что в Украине анонсированный властями рост налога на добавленную стоимость на топливо с нынешних 7% до 20% спровоцирует негативные последствия для населения. Так, ожидается существенный рост цен на продукты и ухудшение качества бензина.

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