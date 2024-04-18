ПУМБ знизив комісію на зняття грошей за кордоном — нові тарифи

Зняття грошей з картки у банкоматі. Фото: Unsplush

Популярний український банк ПУМБ вирішив мінімізувати витрати своїх клієнтів. Для цього знизив комісію за зняття грошей за межами країни.

Про це інформує пресслужба фінустанови.

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У пресслужбі зазначають, що з квітня 2024 року фінустанова знизила комісію за зняття клієнтами власних коштів за кордоном до 1,5% від загальної грошової суми.

До цього тариф у банку становив 1,5% +4 дол.США. Йдеться про стандартний тариф, що поширюється на всі дебетні картки.

"Зверніть увагу, що може бути додаткова комісія від банку, в банкоматі якого здійснюється зняття готівки. Але, не хвилюйтеся — ПУМБ завжди йде на зустріч та робить усе можливе аби мінімізувати витрати клієнтів", — йдеться у повідомленні.

За даними пресцентру, за кордоном встановлені ліміти на зняття готівкових коштів. Так, максимальна сума зняття готівки за тиждень, згідно з обмеженнями Національного банку України (НБУ), становить не більше 12,5 тис. гривень в еквіваленті.

Водночас вартість послуги "Переказ з картки українського банку (ПУМБ) на картку закордонного банку за допомогою сервісу Card-to-Card Cross-border" — 1%.

Докладніше про тарифи обслуговування для фізосіб можна дізнатися за посиланням, з тарифами на обслуговування фізосіб для продуктів, які не оформлюються — за наступним посиланням.

Можливості для клієнтів ПУМБ

У банку розповіли, що клієнти можуть легко відкрити валютну картку. Йдеться про картки у доларах, євро, злотих чи фунтах стерлінгів (за потреби клієнта). Все це доступно у мобільному застосунку ПУМБ Online. Створити картку можна за кілька кліків.

Якщо клієнтові не потрібна валютна картка, однак хоче слідкувати за балансом у валюті, ПУМБ надає можливість налаштувати автоматичне відображення гривневого балансу у валюті.

Раніше ПУМБ запропонував новий сервіс "Валютні перекази між найближчими родичами", що дозволив клієнтам робити миттєві валютні перекази зі своєї картки на картку родичів, які також є клієнтами ПУМБ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, найбільша державна фінустанова України "ПриватБанк" планує розширити діяльність. Розглядає можливість виходу на ринки Європейського Союзу (ЄС).

Також ми писали, що уряд схвалив запуск мультишерингу документів через мобільний застосунок "Дія". Тепер українці у банках зможуть надсилати копії та дані не тільки цифрових документів, а також довідок про доходи, ОК-5 та ОК-7.