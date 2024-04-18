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Один из популярных банков снизил комиссию за снятие денег за границей

18 апреля 2024 11:53
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
ПУМБ снизил комиссию на снятие денег за границей — новые тарифы
Снятие денег с карты в банкомате. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Популярный украинский банк ПУМБ решил минимизировать расходы своих клиентов. Для этого снизил комиссию за снятие денег за пределами страны.

Об этом информирует пресс-служба финучреждения.

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Как изменился размер комиссии в ПУМБ

В пресс-службе отмечают, что с апреля 2024 года финучреждение снизило комиссию за снятие клиентами собственных средств за границей до 1,5% от общей денежной суммы.

До этого тариф в банке составлял 1,5% +4 доллара США. Речь идет о стандартном тарифе, который распространяется на все дебетные карты.

"Обратите внимание, что может быть дополнительная комиссия от банка, в банкомате которого осуществляется снятие наличных денег. Но не волнуйтесь — ПУМБ всегда идет на встречу и делает все возможное, чтобы минимизировать расходы клиентов", — говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, за границей установлены лимиты на снятие наличных денежных средств. Так, максимальная сумма снятия наличных за неделю, согласно ограничениям Национального банка Украины (НБУ), составляет не более 12,5 тыс. гривен в эквиваленте.

В то же время стоимость услуги "Перевод с карты украинского банка (ПУМБ) на карту зарубежного банка с помощью сервиса Card-to-Card Cross-border" — 1%.

Подробнее о тарифах обслуживания для физлиц можно узнать по ссылке, с тарифами на обслуживание физлиц для неоформляемых продуктов — по следующей ссылке.

Возможности для клиентов ПУМБ

В банке рассказали, что клиенты могут легко открыть валютную карту. Речь идет о карточках в долларах, евро, злотых или фунтах стерлингов (при необходимости клиента). Все это доступно в мобильном приложении ПУМБ Online. Создать карту можно в несколько кликов.

Если клиенту не нужна валютная карта, однако хочет следить за балансом в валюте, ПУМБ позволяет настроить автоматическое отображение гривневого баланса в валюте.

Ранее ПУМБ предложил новый сервис "Валютные переводы между ближайшими родственниками", позволивший клиентам делать мгновенные валютные переводы со своей карты на карту родственников, которые также являются клиентами ПУМБ.

Что еще стоит знать

Напомним, крупнейшее государственное финучреждение Украины "ПриватБанк" планирует расширить деятельность. Рассматривает возможность выхода на рынки Европейского союза (ЕС).

Также мы писали, что правительство одобрило запуск мультишеринга документов через мобильное приложение "Дія". Теперь украинцы в банках смогут отправлять копии и данные не только цифровых документов, но и справок о доходах, ОК-5 и ОК-7.

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