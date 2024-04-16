Тариф на електрику зросте — прогноз Українського інституту майбутнього

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні складно прогнозувати розвиток подій в енергетичному секторі та ситуацію з комунальними тарифами. У майбутній осінньо-зимовий період країна увійде з дефіцитом електроенергетичних потужностей, обсяг якого визначатиметься здатністю захистити обєктів енергосистеми від обстрілів.

Про це розповів експерт Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

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Експерт припускає, що Росія надалі буде акцентувати удари по прифронтових областях, створюючи загострення територіальних дисбалансів в енергосистемі, загрози для газо- та вуглевидобування, розташовані у зоні додаткового ризику у разі спроб наступу ворога влітку.

Поруч із цим поглиблення боргів на ринку та криза ліквідностінадалі будуть ускладнювати ремонтну кампанію та будуть бар'єром для будівництва нових потужностей розподіленої генерації, яка дуже необхідна наступної зими.

За його словами, боргова криза почне посилюватися влітку, під час ремонтної кампанії та простою додаткової частини енергетичних блоків. Все це стане передумовою для неминулого підвищення тарифів на електроенергію.

"У результаті виникнуть невідкладні передумови для підвищення тарифу на електроенергію для населення, хоча влада і відтягуватиме це рішення. Питання підвищення тарифів стане основним підґрунтям для ворожих кампаній з дезінформації, які цього року набудуть ще більшого масштабу", — йдеться у прогнозі.

Водночас ситуація з постачанням нафтопродуктів, найімовірніше, буде стабільною, попри ризики протестів з румунського держкордону у другій половині року.

Пошук фінансів на ремонтну кампанію

Раніше в Комітеті з енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради розповіли, що зараз тривають пошуки інструментів для залучення грошей у відновлення пошкоджених об'єктів енергосистеми. Передусім планують порахувати обсяг та вартість руйнувань. Тільки після цього дивитимуться на джерела фінансування, з яких будуть відновлювати пошкодження. Це необов'язково буде підвищення тарифів на електроенергію, як приклад, можуть бути кошти у вигляді міжнародної допомоги. Однак у разі підвищення цін — вони все одно не будуть ринковими.

Зараз українці платять за електроенергію 2,64 гривні за 1 кВт-год за єдиним тарифом, що не залежить від обсягу споживання ресурсу. Минулого року найбільше серед усіх комунальних послуг подорожчала саме електроенергія, додавши у вартості 69,7%, через необхідність ремонтів пошкоджень, завданих ракетними та дроновими ударами РФ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українців цього року чекає можлива значна зміна сум до сплати у житлово-комунальних квитанціях. Зокрема, це може бути продиктовано підвищенням тарифу на водопостачання та водовідведення.

Також повідомлялося, що постачальник електроенергії Yasno зробив попередження українським споживачам щодо паперових рахунків. Там розвіяли поширений міф.