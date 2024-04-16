Тариф на электричество вырастет — прогноз Украинского института будущего

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине сложно прогнозировать развитие событий в энергетическом секторе и ситуацию с коммунальными тарифами. В предстоящий осенне-зимний период страна войдет с дефицитом электроэнергетических мощностей, объем которого будет определяться способностью оградить объекты энергосистемы от обстрелов.

Об этом рассказал эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип.

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Эксперт предполагает, что Россия в дальнейшем будет акцентировать удары по прифронтовым областям, создавая обострение территориальных дисбалансов в энергосистеме, угрозы газо- и угледобычи, расположенные в зоне дополнительного риска в случае попыток наступления врага летом.

Наряду с этим углубление долгов на рынке и кризис ликвидности в дальнейшем будут усложнять ремонтную кампанию и будут барьером для строительства новых мощностей распределенной генерации, которая необходима следующей зимой.

По его словам, долговый кризис начнет усиливаться летом, во время ремонтной кампании и простоя дополнительной части энергетических блоков. Все это станет предпосылкой для повышения тарифов на электроэнергию.

"В результате возникнут неотложные предпосылки для повышения тарифа на электроэнергию для населения, хотя власть и будет оттягивать это решение. Вопрос повышения тарифов станет основной основой для враждебных кампаний по дезинформации, которые в этом году приобретут еще больший масштаб", — говорится в прогнозе.

В то же время ситуация со снабжением нефтепродуктами, вероятнее всего, будет стабильной, несмотря на риски протестов с румынской госграницы во второй половине года.

Поиск финансов на ремонтную кампанию

Ранее в Комитете по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Верховной Рады рассказали, что сейчас продолжаются поиски инструментов для привлечения денег на восстановление поврежденных объектов энергосистемы. Прежде всего, планируют посчитать объем и стоимость разрушений. Только после этого будут смотреть источники финансирования, из которых будут восстанавливать повреждения. Это необязательно будет повышение тарифов на электроэнергию, в качестве примера, могут быть средства в виде международной помощи. Однако в случае повышения цен — они все равно не будут рыночными.

Сейчас украинцы платят за электроэнергию 2,64 гривны за 1 кВт-ч по единому тарифу, что не зависит от объема потребления ресурса. В прошлом году больше всех среди коммунальных услуг подорожала именно электроэнергия, прибавив в стоимости 69,7%, из-за необходимости ремонтов повреждений, нанесенных ракетными и дроновыми ударами РФ.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцев в этом году ждет возможное значительное изменение сумм к оплате в жилищно-коммунальных квитанциях. В частности, это может быть продиктовано повышением тарифа на водоснабжение и водоотвод.

Также сообщалось, что поставщик электроэнергии Yasno сделал предупреждение украинским потребителям по бумажным счетам. Там развеяли распространенный миф.