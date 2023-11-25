Пенсії в Україні — кому заморозять виплати у 2024-му

Люди пенсійного віку. Фото: Freepik

У 2024 році пенсії українських громадян переглянуть. Більшості виплати підвищать, однак одній категорії громадян виплати заморозять.

Про це розповіла очільниця Комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа.

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Як зазначила голова профільного комітету, наступного року солідарну пенсійну систему зроблять більш справедливою. Планують здійснити перерозподіл деяких пенсійних підвищень.

Роксолана Підласа наголосила, що держава подбає про всіх отримувачів соціальних виплат. Їх збережуть у 2024 році, і навіть підвищать. Очікується, що всі виплати, які гарантує держава, будуть проіндексовані.

Більше того, державний бюджет передбачає додаткове фінансування Пенсійного фонду для покриття дефіциту. Мають намір у 2024-му почати реалізовувати реформу пенсійної системи.

Ті громадяни, які зараз отримують найменші пенсійні виплати, матимуть зростання. Водночас, для чиновників, які вийшли на пенсію за спеціальними законами й отримують астрономічні суми, їх планують заморозити.

Пенсії хочуть ретельно перевіряти, якщо встановлять факти порушень, надмірні виплати будуть скасовані.

"Усе це робиться для того, щоб солідарна пенсійна система була більш справедливою", — додала голова комітету ВРУ.

Як зміняться пенсії у 2024-му

Середня пенсія в країні зараз становить 5,35 тис. гривень, проте близько мільйона українців отримують виплату у більш ніж 10 тис. грн.

Очікується, що пенсії почнуть розраховувати на основі внесків, які громадянин сплачував все життя, а не за якийсь окремий період.

Завдяки такому підходу, пенсії українців, які вийшли на пенсію до 2011-2015-го року можуть зрости, адже отримують значно менше, від тих, хто виходить на пенсію зараз.

У 2024-му держава має намір виділити Пенсійному фонду 271,9 млрд гривень. Коштів має вистачити на виплату пенсій та індексацію у березні. Пенсіонери, яким нараховують мінімальні виплати, отримають надбавки, оскільки в Україні зараз:

30% пенсіонерів отримують виплати — до 3 тис. гривень;

понад 50% пенсіонерів отримують — до 5 тис. гривень.

Як саме індексуватимуть виплати, поки що невідомо, але в уряді заявили, що розмір середньої пенсії досягатиме 6 тис. гривень. Тобто на 13% більше, ніж 2023 року (5,3 тис. гривень).

Більше про пенсії

Нагадаємо, українське законодавство надає право деяким категоріям громадян право виходу на пенсію достроково. Така можливість залежить від роду діяльності та наявності достатньої кількості страхового стажу.

Також ми писали, що до кінця поточного року для певних категорій громадян може змінитися розмір пенсії. А деякі з українців можуть взагалі втратити виплати. Кабінет Міністрів збирається провести звірку соціальних виплат українців.