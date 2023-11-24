Пенсії в Україні — хто має право на достроковий відпочинок

Люди поважного віку. Фото: Freepik

Українське законодавство надає право деяким категоріям громадян право виходу на пенсію достроково. Така можливість залежить від роду діяльності та наявності достатньої кількості страхового стажу.

Про це повідомляється на сайті Пенсійного фонду України.

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За певних умов деякі громадяни можуть вийти на "заслужений відпочинок" від 55 до 59 років.

Як пояснюють фахівці, зокрема, у 55-ти річному віці на пенсію можуть виходити вчителі, якщо страховий стаж становить щонайменше 29 років і шість місяців. Проте в Україні право виходу на пенсію щороку ускладнюється, і в 2024 році вимоги зміняться — потрібно буде мати вже мінімум 30 років стажу.

Хто з українців отримає пенсію до 60 років

Щоб мати право на достроковий вихід на пенсію, потрібно працювати у певній сфері та мати достатньо стажу. Дозволяється претендувати на пенсію:

артистам — якщо мають щонайменше від 20 до 35 років стажу;

працівникам авіації — чоловікам зі стажем від 25 років, жінкам — від 20 років;

працівникам охорони здоров'я та соцзабезпечення — від 25 років;

спортсменам — якщо мають щонайменше 25 років стажу.

Також надається відповідне право:

диспетчерам, які здійснюють керування повітряним рухом;

інженерно-технічному складу цивільної авіації;

бортпровідникам;

працівникам залізничного транспорту і метро;

працівникам, які трудяться на польових геологорозвідувальних роботах;

працівникам лісозаготівель та лісосплаву;

механізаторам;

працівникам плавскладу морського, річкового флоту та рибної промисловості.

Військові, начальницький і рядовий склад органів внутрішніх справ, поліцейські, які брали участь у бойових діях, також можуть претендувати на достроковий вихід пенсію.

Проте у разі досягнення 55 років — для чоловіків та 50 років — жінок. Ще одна умова дострокової пенсії — накопичення стажу:

для чоловіків — щонайменше 25 років;

для жінок — щонайменше 20 років.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2024 року підвищиться максимальна сума пенсійних виплат. У зв'язку з цим деякі громадяни отримають чималу надбавку у більш ніж дві тисячі гривень.

Також ми писали, що до кінця поточного року для певних категорій громадян може змінитися розмір пенсії. А деякі з українців можуть взагалі втратити виплати. Кабінет Міністрів збирається провести звірку соціальних виплат українців.