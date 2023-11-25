Пенсии в Украине — кому заморозят выплаты в 2024 году

Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik

В 2024 году пенсии украинских граждан будут пересмотрены. Большинство выплат повысят, однако одной категории граждан выплаты заморозят.

Об этом рассказала глава Комитета по бюджету Верховной Рады Роксолана Пbдласа.

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Как отметила глава профильного комитета, в следующем году солидарную пенсионную систему сделают более справедливой. Планируется осуществить перераспределение некоторых пенсионных повышений.

Роксолана Пидласа подчеркнула, что государство позаботится обо всех получателях социальных выплат. Их сохранят в 2024 году, и даже повысят. Ожидается, что все выплаты, гарантированные государством, будут проиндексированы.

Более того, государственный бюджет предусматривает дополнительное финансирование Пенсионного фонда для покрытия дефицита. Намерены в 2024-м начать реализовывать реформу пенсионной системы.

Те граждане, которые сейчас получают самые маленькие пенсионные выплаты, будут иметь увеличений. В то же время для чиновников, которые вышли на пенсию по специальным законам и получают астрономические суммы, их планируют заморозить.

Пенсии хотят тщательно проверить, если установят факты нарушений, чрезмерные выплаты будут отменены.

"Все это делается для того, чтобы солидарная пенсионная система была справедливее", — добавила глава комитета ВРУ.

Как изменятся пенсии в 2024 году

Средняя пенсия в стране сейчас составляет 5,35 тыс. гривен, однако около миллиона украинцев получают выплату более чем в 10 тыс. грн.

Ожидается, что пенсии начнут рассчитывать на основе взносов, уплачиваемых гражданином всю жизнь, а не за какой-то отдельный период.

Благодаря такому подходу, пенсии украинцев, которые вышли на пенсию до 2011-2015 года могут вырасти, ведь получают значительно меньше, от тех, кто выходит на пенсию сейчас.

В 2024 году государство намерено выделить Пенсионному фонду 271,9 млрд гривен. Средств должно хватить на выплату пенсий и индексацию в марте. Пенсионеры, которым начисляют минимальные выплаты, получат увеличение надбавки, поскольку в Украине сейчас:

30% пенсионеров получают выплаты — до 3 тыс. гривен;

более 50% пенсионеров получают — до 5 тыс. гривен.

Как именно будут индексировать выплаты, пока неизвестно, но в правительстве заявили, что размер средней пенсии будет достигать 6 тыс. гривен. То есть на 13% больше, чем в 2023 году (5,3 тыс. гривен).

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Напомним, украинское законодательство дает право некоторым категориям граждан право выхода на пенсию досрочно. Такая возможность зависит от рода деятельности и достаточного количества страхового стажа.

Также мы писали, что до конца текущего года для некоторых категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет Министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.