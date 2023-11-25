Пенсии в Украине — кому заморозят выплаты в 2024 году

Одной категории пенсионеров заморозят выплаты в 2024 году — кому не повезло
В 2024 году пенсии украинских граждан будут пересмотрены. Большинство выплат повысят, однако одной категории граждан выплаты заморозят.
Об этом рассказала глава Комитета по бюджету Верховной Рады Роксолана Пbдласа.
Кому не повысят выплаты в 2024 году
Как отметила глава профильного комитета, в следующем году солидарную пенсионную систему сделают более справедливой. Планируется осуществить перераспределение некоторых пенсионных повышений.
Роксолана Пидласа подчеркнула, что государство позаботится обо всех получателях социальных выплат. Их сохранят в 2024 году, и даже повысят. Ожидается, что все выплаты, гарантированные государством, будут проиндексированы.
Более того, государственный бюджет предусматривает дополнительное финансирование Пенсионного фонда для покрытия дефицита. Намерены в 2024-м начать реализовывать реформу пенсионной системы.
Те граждане, которые сейчас получают самые маленькие пенсионные выплаты, будут иметь увеличений. В то же время для чиновников, которые вышли на пенсию по специальным законам и получают астрономические суммы, их планируют заморозить.
Пенсии хотят тщательно проверить, если установят факты нарушений, чрезмерные выплаты будут отменены.
"Все это делается для того, чтобы солидарная пенсионная система была справедливее", — добавила глава комитета ВРУ.
Как изменятся пенсии в 2024 году
Средняя пенсия в стране сейчас составляет 5,35 тыс. гривен, однако около миллиона украинцев получают выплату более чем в 10 тыс. грн.
Ожидается, что пенсии начнут рассчитывать на основе взносов, уплачиваемых гражданином всю жизнь, а не за какой-то отдельный период.
Благодаря такому подходу, пенсии украинцев, которые вышли на пенсию до 2011-2015 года могут вырасти, ведь получают значительно меньше, от тех, кто выходит на пенсию сейчас.
В 2024 году государство намерено выделить Пенсионному фонду 271,9 млрд гривен. Средств должно хватить на выплату пенсий и индексацию в марте. Пенсионеры, которым начисляют минимальные выплаты, получат увеличение надбавки, поскольку в Украине сейчас:
- 30% пенсионеров получают выплаты — до 3 тыс. гривен;
- более 50% пенсионеров получают — до 5 тыс. гривен.
Как именно будут индексировать выплаты, пока неизвестно, но в правительстве заявили, что размер средней пенсии будет достигать 6 тыс. гривен. То есть на 13% больше, чем в 2023 году (5,3 тыс. гривен).
Больше о пенсиях
Напомним, украинское законодательство дает право некоторым категориям граждан право выхода на пенсию досрочно. Такая возможность зависит от рода деятельности и достаточного количества страхового стажа.
Также мы писали, что до конца текущего года для некоторых категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет Министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.
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