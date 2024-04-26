Соцвыплаты с 1 июля вырастут — кто в списке на повышение

Одной категории украинцев повысят соцвыплаты с 1 июля — кому повезет
В Украине с 1 июля 2024 года народные избранники планируют увеличить социальную помощь одной категории украинцев. Для этого внесли в Верховную Раду соответствующий законопроект.
Об этом сообщает издание Napensii.ua.
Кому из украинцев увеличат соцвыплаты
Речь идет о регистрации в парламенте законопроекта №11194, предусматривающего внесение изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы".
Документ призван усилить социальную помощь украинцам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС.
Законопроект предусматривает ряд улучшений уровня соцзащиты этой категории. Согласно документу, ожидается:
- восстановление нормы предоставления льготного санаторно-курортного отдыха,
- ликвидирование льгот, привязанных к доходам,
- возврат денежной помощи тем, кто ограничил потребление местных продуктов и ведет личное подсобное хозяйство,
- увеличение доплаты лицам, работающим на радиоактивно загрязненных территориях,
- увеличение размера компенсации за вред, причиненный здоровью тех, кто в результате аварии на ЧАЭС получил инвалидность,
- повышение дополнительной пенсии за вред здоровью,
- увеличение ежемесячной компенсации при потере кормильца,
- повышение минимальной пенсии людям с инвалидностью.
Авторы проекта объясняют, что в статье 22 Конституции предусмотрено, что конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть отменены, а при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема действующих прав и свобод. Несмотря на указанное, принимались законы, которыми в нарушение статьи 22 отменялись нормы закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы".
"Целью законопроекта является восстановление норм социальной защиты граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, что позволит остановить нарушение статьи 22 Конституции Украины, а также установить размеры социальных выплат в отношении прожиточного минимума или минимальной заработной платы", — говорится в пояснительной записке.
Когда вырастут выплаты чернобыльцам
В случае успешного прохождения рассмотрения законопроекта "О статусе и социальной защите пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы граждан" его нормы вступят в действие уже с 1 июля 2024 года.
Что еще стоит знать
Напомним, в Министерстве социальной политики выступили с предложением изменить порядок организации предоставления гражданам социальных услуг. Планируется внедрить цифровую трансформацию.
Также часть граждан получит повышенные выплаты с 1 мая 2024 года. Ожидается, что больше суммы выплатят для детей погибших добровольцев.
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