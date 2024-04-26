Соцвыплаты с 1 июля вырастут — кто в списке на повышение

Денежные купюры в руках. Фото: РБК-Украина

В Украине с 1 июля 2024 года народные избранники планируют увеличить социальную помощь одной категории украинцев. Для этого внесли в Верховную Раду соответствующий законопроект.

Об этом сообщает издание Napensii.ua.

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Речь идет о регистрации в парламенте законопроекта №11194, предусматривающего внесение изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы".

Документ призван усилить социальную помощь украинцам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС.

Законопроект предусматривает ряд улучшений уровня соцзащиты этой категории. Согласно документу, ожидается:

восстановление нормы предоставления льготного санаторно-курортного отдыха,

ликвидирование льгот, привязанных к доходам,

возврат денежной помощи тем, кто ограничил потребление местных продуктов и ведет личное подсобное хозяйство,

увеличение доплаты лицам, работающим на радиоактивно загрязненных территориях,

увеличение размера компенсации за вред, причиненный здоровью тех, кто в результате аварии на ЧАЭС получил инвалидность,

повышение дополнительной пенсии за вред здоровью,

увеличение ежемесячной компенсации при потере кормильца,

повышение минимальной пенсии людям с инвалидностью.

Авторы проекта объясняют, что в статье 22 Конституции предусмотрено, что конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть отменены, а при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема действующих прав и свобод. Несмотря на указанное, принимались законы, которыми в нарушение статьи 22 отменялись нормы закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы".

"Целью законопроекта является восстановление норм социальной защиты граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, что позволит остановить нарушение статьи 22 Конституции Украины, а также установить размеры социальных выплат в отношении прожиточного минимума или минимальной заработной платы", — говорится в пояснительной записке.

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В случае успешного прохождения рассмотрения законопроекта "О статусе и социальной защите пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы граждан" его нормы вступят в действие уже с 1 июля 2024 года.

Источник: ВРУ

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве социальной политики выступили с предложением изменить порядок организации предоставления гражданам социальных услуг. Планируется внедрить цифровую трансформацию.

Также часть граждан получит повышенные выплаты с 1 мая 2024 года. Ожидается, что больше суммы выплатят для детей погибших добровольцев.