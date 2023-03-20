Офіс Нової пошти з'явився у ще одній країні ЄС: що відомо

Відділення відкрили у столиці Литви

Українська компанія "Нова пошта" зайшла на ринок ще однієї країни Європейського Союзу. Офіс відкрили у столиці Литви.

Про це розповіло керівництво "Нової Пошти", пише Іnterfax.ua.

Як працюватиме компанія у Литві

За словами співзасновника "Нової пошти" Володимира Поперешнюка, Литва стала другою після Польщі європейською країною, де запрацювало відділення української компанії. Друге відділення у цій країні відкриють у травні. Очікується, що офіс запрацює в Каунасі.

"Для нас честь вести бізнес у Литві. Я впевнений, що Nova Post є чим здивувати литовців, і вона стане надійним партнером й опорою для наших майбутніх клієнтів тут", — наголосив він.

Тепер там можна відправляти та отримувати вантажі з України (вага — до 1 тис. кг).

Офіс у Вільнюсі працюватиме щодня, термін доставки — від п’яти робочих днів. Тарифи будуть такі:

до 2 кг — 300 грн;

до 10 кг — 450 грн;

до 30 кг — 600 грн;

від 31 кг до 1000 кг — 25 грн за 1 кг ваги.

Відправлення посилок до Литви здійснюватиметься зі стягненням митного платежу та 21% ПДВ, якщо вартість посилки більша за 45 євро.

У компанії зауважили, що до кінця поточного року "Нова пошта" вийде також на сусідні ринки Латвії та Естонії.

Більше про "Нову пошту"

Нагадаємо, українська логістична компанія "Нова пошта" збільшить кількість відділень у Польщі у 2,5 раза до середини літа. Зокрема, 10 відділень відкриють до кінця березня.

Також ми повідомляли, що "Нова пошта" планує впровадити нові безпрецедентні послуги. Компанія розглядає можливість видавати своїм клієнтам картки із кредитними лімітами.