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Офис "Новой почты" появился еще в одной стране ЕС: что известно

20 марта 2023 13:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Офис Новой почты появился в другой стране ЕС: что известно
Отделение открыли в столице Литвы
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинская компания "Новая почта" зашла на рынок еще одной страны Европейского союза. Офис открыли в столице Литвы.

Об этом рассказало руководство "Новой Почты", пишет Interfax.ua.

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Как будет работать компания в Литве

По словам соучредителя "Новой почты" Владимира Поперешнюка, Литва стала второй после Польши европейской страной, где заработало отделение украинской компании. Второе отделение в этой стране откроют в мае. Ожидается, что офис заработает в Каунасе.

"Для нас честь вести бизнес в Литве. Я уверен, что Nova Post есть чем удивить литовцев, и она станет надежным партнером и опорой для наших будущих клиентов здесь",  подчеркнул он.

Теперь там можно отправлять и получать грузы из Украины (вес — до 1 тыс. кг).

Офис в Вильнюсе будет работать ежедневно, срок доставки — от пяти рабочих дней. Тарифы будут следующие:

  • до 2 кг — 300 грн;
  • до 10 кг — 450 грн;
  • до 30 кг — 600 грн;
  • от 31 кг до 1000 кг — 25 грн за 1 кг веса.

Отправка посылок в Литву будет осуществляться с взысканием таможенного платежа и 21% НДС, если стоимость посылки больше 45 евро.

В компании отметили, что до конца текущего года "Новая почта" выйдет на соседние рынки Латвии и Эстонии.

Больше о "Новой почте"

Напомним, украинская логистическая компания "Новая почта" увеличит количество отделений в Польше в 2,5 раза до середины лета. В частности, 10 отделений будет открыто до конца марта.

Также мы сообщали, что "Новая почта" планирует ввести новые беспрецедентные услуги. Компания рассматривает возможность выдавать своим клиентам карты с кредитными лимитами.

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