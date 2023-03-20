Офис Новой почты появился в другой стране ЕС: что известно

Отделение открыли в столице Литвы

Украинская компания "Новая почта" зашла на рынок еще одной страны Европейского союза. Офис открыли в столице Литвы.

Об этом рассказало руководство "Новой Почты", пишет Interfax.ua.

Как будет работать компания в Литве

По словам соучредителя "Новой почты" Владимира Поперешнюка, Литва стала второй после Польши европейской страной, где заработало отделение украинской компании. Второе отделение в этой стране откроют в мае. Ожидается, что офис заработает в Каунасе.

"Для нас честь вести бизнес в Литве. Я уверен, что Nova Post есть чем удивить литовцев, и она станет надежным партнером и опорой для наших будущих клиентов здесь", — подчеркнул он.

Теперь там можно отправлять и получать грузы из Украины (вес — до 1 тыс. кг).

Офис в Вильнюсе будет работать ежедневно, срок доставки — от пяти рабочих дней. Тарифы будут следующие:

до 2 кг — 300 грн;

до 10 кг — 450 грн;

до 30 кг — 600 грн;

от 31 кг до 1000 кг — 25 грн за 1 кг веса.

Отправка посылок в Литву будет осуществляться с взысканием таможенного платежа и 21% НДС, если стоимость посылки больше 45 евро.

В компании отметили, что до конца текущего года "Новая почта" выйдет на соседние рынки Латвии и Эстонии.

Больше о "Новой почте"

Напомним, украинская логистическая компания "Новая почта" увеличит количество отделений в Польше в 2,5 раза до середины лета. В частности, 10 отделений будет открыто до конца марта.

Также мы сообщали, что "Новая почта" планирует ввести новые беспрецедентные услуги. Компания рассматривает возможность выдавать своим клиентам карты с кредитными лимитами.