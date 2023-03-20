Офис Новой почты появился в другой стране ЕС: что известно

Офис "Новой почты" появился еще в одной стране ЕС: что известно
Украинская компания "Новая почта" зашла на рынок еще одной страны Европейского союза. Офис открыли в столице Литвы.
Об этом рассказало руководство "Новой Почты", пишет Interfax.ua.
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Как будет работать компания в Литве
По словам соучредителя "Новой почты" Владимира Поперешнюка, Литва стала второй после Польши европейской страной, где заработало отделение украинской компании. Второе отделение в этой стране откроют в мае. Ожидается, что офис заработает в Каунасе.
"Для нас честь вести бизнес в Литве. Я уверен, что Nova Post есть чем удивить литовцев, и она станет надежным партнером и опорой для наших будущих клиентов здесь", — подчеркнул он.
Теперь там можно отправлять и получать грузы из Украины (вес — до 1 тыс. кг).
Офис в Вильнюсе будет работать ежедневно, срок доставки — от пяти рабочих дней. Тарифы будут следующие:
- до 2 кг — 300 грн;
- до 10 кг — 450 грн;
- до 30 кг — 600 грн;
- от 31 кг до 1000 кг — 25 грн за 1 кг веса.
Отправка посылок в Литву будет осуществляться с взысканием таможенного платежа и 21% НДС, если стоимость посылки больше 45 евро.
В компании отметили, что до конца текущего года "Новая почта" выйдет на соседние рынки Латвии и Эстонии.
Больше о "Новой почте"
Напомним, украинская логистическая компания "Новая почта" увеличит количество отделений в Польше в 2,5 раза до середины лета. В частности, 10 отделений будет открыто до конца марта.
Также мы сообщали, что "Новая почта" планирует ввести новые беспрецедентные услуги. Компания рассматривает возможность выдавать своим клиентам карты с кредитными лимитами.