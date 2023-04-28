Робота домашніх працівників стане офіційною — які умови

Няня доглядає за дитиною. Фото: oda.zht.gov.ua

В Україні народні депутати мають намір запровадити офіційне працевлаштування домашніх працівників. Це передбачено законопроєктом № 5695, який готують до другого читання у парламенті.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради України (ВРУ).

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Що пропонує законопроєкт

Проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників" передбачає запровадження офіційного працевлаштування для домашніх працівників. Документ визначає три категорії:

домогосподарство — одна чи кілька осіб, які проживають у квартирі чи будинку;

домашня праця — обслуговування домогосподарств на умовах трудового договору;

домашній працівник — особа, яка обслуговує домогосподарство у рамках трудових відносин (наприклад, прибиральники, няні чи охоронці).

Юридичний захист працівників

У разі ухвалення законопроєкту у цілому у працівників, які працюють домашніми робітниками, з'явиться юридичний захист. Тобто будуть застосовані норми щодо регулювання робочого часу та відпочинку. Відповідні умови прописуватимуть у трудовому договорі (графік, відпочинок у святкові дні тощо).

При цьому документ заборонятиме роботодавцям стягувати із зарплати домашнього працівника вартість проживання. Таке питання потрібно буде обговорювати під час працевлаштування.

Планують врегулювання процедуру трудового договору. Зокрема, роботодавців зобов'яжуть попереджати співробітників про звільнення щонайменше за два тижні, а домашні працівники матимуть право звільнятися миттєво, якщо їхні честь та гідність будуть ображені.

Нововведення покликані дозволити домашнім працівникам розраховувати хоча б на мінімальну зарплатню та бути впевненими у її виплаті у визначені терміни.

Скільки в Україні "домашніх робітників"

За оцінками Держстату, в Україні загальна кількість працівників, які надають побутові та персональні послуги в сім'ях, становить близько 162 тисяч осіб. Попри законодавчу урегульованість питання поширення загальнообов'язкового соціального страхування на дану категорію працюючих осіб, роботодавці не реєструють та не сплачують за них внески, пояснюють автори ініціативи.

"На сьогодні більша частина таких осіб перебувають у тіньовому секторі економіки, не мають належного рівня соціального забезпечення, не можуть розраховувати на передбачені законодавством про працю гарантії своїх трудових прав, зазвичай не отримують достойної та справедливої оплати праці, позбавлені державного захисту від дискримінації, насильницьких та інших дій, що порушують їх честь та гідність з боку роботодавця. Однією з головних причин неформальної зайнятості домашніх працівників є перш за все відсутність належного регулювання їх діяльності законодавством про працю", — йдеться у пояснювальній записці.

У разі ухвалення документа у другому читанні — його ще має підписати голова парламенту та президент.

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