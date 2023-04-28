Работа домашних работников станет официальной – какие условия

Няня ухаживает за ребенком. Фото: oda.zht.gov.ua

В Украине народные депутаты намерены ввести официальное трудоустройство домашних работников. Это предусмотрено законопроектом №5695, который готовят ко второму чтению в парламенте.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады Украины (ВРУ).

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Что предлагает законопроект

Проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о регулировании труда домашних работников" предусматривает введение официального трудоустройства для домашних работников. Документ определяет три категории:

домохозяйство — один или несколько человек, проживающих в квартире или доме;

домашний труд — обслуживание домохозяйств на условиях трудового договора;

домашний работник — лицо, обслуживающее домохозяйство в рамках трудовых отношений (например, уборщики, няни или охранники).

Юридическая защита работников

В случае принятия законопроекта в целом у домашних работников появится юридическая защита. То есть, будут применены нормы по регулированию рабочего времени и отдыха. Соответствующие условия будут прописываться в трудовом договоре (график, отдых в праздничные дни и т.п.).

При этом документ будет запрещать работодателям включать в зарплату домашнего работника стоимость проживания. Такой вопрос нужно будет обсуждать во время трудоустройства.

Планируется урегулировать процедуру трудового договора. В частности, работодателей обяжут предупреждать сотрудников об увольнении не менее, чем через две недели, а домашние работники будут вправе увольняться мгновенно, если их честь и достоинство будут оскорблены.

Нововведения призваны разрешить домашним работникам рассчитывать хотя бы на минимальную зарплату и быть уверенными в ее выплате в срок.

Сколько в Украине "домашних работников"

По оценкам Госстата, в Украине общее количество работников, оказывающих бытовые и персональные услуги в семьях, составляет около 162 тысяч человек. Несмотря на законодательную урегулированность вопроса распространения общеобязательного социального страхования на данную категорию работников, работодатели не регистрируют и не платят за них взносы, объясняют авторы инициативы.

"На сегодняшний день большая часть таких лиц находятся в теневом секторе экономики, не имеют должного уровня социального обеспечения, не могут рассчитывать на предусмотренные законодательством о труде гарантии своих трудовых прав, обычно не получают достойной и справедливой оплаты труда, лишены государственной защиты от дискриминации, насильственных и других действий, нарушающих их честь и достоинство со стороны работодателя. Одной из главных причин неформальной занятости домашних работников является, прежде всего, отсутствие должного регулирования их деятельности законодательством о труде", — говорится в пояснительной записке.

В случае принятия документа во втором чтении — его еще должен подписать глава парламента и президент.

Напомним, с началом полномасштабного вторжения большое количество украинцев уехали за границу. Первой проблемой, с которой столкнулись, стали поиски работы. Многие украинцы отправляются в скандинавские страны, ведь те занимают передовые позиции в рейтингах по уровню оплаты труда.

Также мы писали, что украинцы рассказали социологам, какой суммы денег было бы достаточно на месяц в текущем году. Граждане оценили объем средств для того, чтобы выжить, чтобы чувствовать себя комфортно и сумму, которая позволила бы ни в чем себе не отказывать.