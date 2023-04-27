Українці розповіли, скільки потрібно коштів для абсолютного щастя — опитування

Українські громадяни працездатного віку. Фото: Новини.LIVE

Українці розповіли соціологам, якої суми грошей було б достатньо на місяць поточного року. Громадяни оцінили обсяг коштів для того, щоб вижити, щоб почуватися комфортно та суму, яка б дозволила ні в чому собі не відмовляти.

Опитування провела компанія Active Group.

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Відповідно до результатів опитування, у середньому українцю для абсолютного щастя потрібно 50 тис. грн на місяць.

50% респондентів заявили, що для виживання необхідно хоча б від 5 тис. до 14,9 тис. грн 33% — від 5 тис. до 9,9 тис. гривень на місяць, а 26% — від 10 тис. до 14,9 тис. грн.

Також назвали прийнятну суму для комфорту. Зокрема, 16,4% потребують від 15 тис. до 24,9 тис. грн на місяць, а 4,7% — від 25 тис. до 49,9 тис. Понад 50 тис. потребують 0,8%, а понад 100 тис. грн на місяць — 0,5%.

Громадяни назвали суму, яка дозволила б ні в чому собі не відмовляти. Так, 0,5% заявили, що потребують менше ніж 2 тис. грн на місяць на одну людину в родині, 1,9% — що від 2 тис. до 4,9 тис. грн, 6,0% — від 5 тис. до 9,9 тис. грн.

При цьому найбільша група респондентів (29,4%) обрала варіант від 25 тис. до 49,9 тис. грн на місяць на одну людину в сім'ї. 21,5% заявили, що потребують від 50 тис. до 99,9 тис. грн на місяць, а 11,4% — що 100 тис. грн і більше.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення підвищити оклади працівників державних органів, які зайняті на територіях, де продовжуються активні чи можливі бойові дії.

Також ми писали, що в Україні на тлі війни багато громадян втратили роботу або отримують менші суми. Водночас на ринку праці є професії, за які роботодавці готові надалі платити високі заробітні плати — понад 50 тис. грн.