Субсидии в Украине — в Минцифры готовят важные изменения

Женщина за компьютером. Фото: Freepik

Украинцы, которые планируют оформить жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг на зиму, скоро смогут сделать это максимально просто. Подавать заявки можно будет оперативно через государственный портал "Дія".

Такие планы были анонсированы в Министерстве цифровой трансформации.

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Быстрые субсидии в "Дії"

Как отметил глава Минцифры Михаил Федоров, ведомство планирует запустить на портале государственных услуг "Дія" усовершенствованную версию услуги по оформлению субсидий. Украинцы смогут втрое быстрее подавать заявки о получении такой денежной помощи от государства.

По его словам, сейчас при подаче заявки на получение субсидий необходимо заполнить расширенную форму, состоящую из 21 пункта. Однако в скором времени в сервисе останется только семь из них. На саму процедуру понадобится всего 10 минут.

"Сможете втрое быстрее подавать заявление о получении помощи от государства, предназначенной для оплаты коммуналки", — сообщил об изменениях министр.

В то же время, как отметили в "Дії", граждане могут присоединиться к бета-тесту услуги. Это можно, если:

есть карточка налогоплательщика в "Дії";

имеются основания для получения жилищной субсидии;

до этого государство не предоставляло субсидии.

Зарегистрироваться на бета-тест можно по ссылке.

Источник: Действие

Остальные граждане оформить субсидию могут в электронном формате в несколько способов:

через сайт электронных услуг Пенсионного фонда;

мобильное приложение ПФУ;

электронный портал госуслуг "Дія".

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Напомним, переселенцы также могут рассчитывать на жилищные субсидии на ближайший отопительный сезон 2023/2024. Правила их оформления для живущих на новом месте несколько другие.

Также сообщалось, что в Украине всех получателей социальных выплат ждут масштабные проверки. В частности, планируется "почистить" списки и урезать размер жилищных субсидий с помощью мониторинга информации из ряда государственных реестров.