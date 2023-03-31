Налог на Google – сколько денег получил бюджет от международных компаний

Интернет-платформа "для взрослых" декларирует все больше налогов

В Украине в 2022 году благодаря "налогу на Google" в государственный бюджет удалось привлечь от международных компаний около 6,3 млрд гривен. В феврале-марте 2023-го к уплате налога присоединились сервисы такси Uber и Bolt.

Об этом рассказал глава Налогового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниил Гетманцев.

Какие суммы платят иностранные компании

По словам Гетманцева, по результатам поданных за четвертый квартал прошлого года упрощенных деклараций относительно налога на добавленную стоимость налогоплательщики задекларировали около 1,9 млрд гривен или 52,1 млн долларов. Сумма на 400 млн гривен или на 12,1 млн долларов больше, чем в предыдущем квартале.

"По состоянию на 01.01.2023 года состоит на учете 86 человек-нерезидентов, которые осуществляют операции по поставке электронных услуг физическим лицам на таможенной территории Украины и представляют отчеты. В феврале — марте 2023 года такие компании, как Uber и Bolt стали плательщиками этого налога", — написал он.

В этом году международные компании уплатили в госбюджет 1,9 млрд грн.

Кто заплатил больше всего

Наибольшую сумму налогов заплатили: Play.google, Apple, Google, Valve, Playstation, Netflix и Etsy.

В частности, интернет-платформа "для взрослых" OnlyFans в четвертом квартале прошлого года задекларировала 303,1 тысячи долларов "налога на Google". По сравнению с предыдущим кварталом сумма больше на 16 тыс. долларов.

Заместитель главы Налогового комитета Ярослав Железняк в свою очередь отметил, что даже на фоне большого пополнения госбюджета от сервиса "для взрослых", в стране до сих пор действуют строгие законы на контент 18+. Он считает, что в этом вопросе следует вносить коррективы.

"И это тогда как у нас до сих пор криминализирован контент для взрослых. Эту глупость нужно исправлять", — написал нардеп.

Что известно о "налоге на Google"

В июне 2021 года Верховная Рада приняла проект закона №4184, который, в частности, обязывал работающих в Украине международных интернет-гигантов платить налоги в украинский госбюджет.

Напомним, в Украине с 1 июля 2023 года налог на добавленную стоимость (НДС) на горючее вернут на довоенные ставки, которые были на уровне 20%. В Налоговом комитете Верховной Рады Украины считают решение о его снижении в начале войны ошибочным.

Также с 1 июля 2023 года намерены вернуть действовавшие до войны правила Налоговой системы. Стране не хватает доходов от налоговых поступлений.