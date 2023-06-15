Цены в июне – стоимость ряда продуктов побила рекорд

Покупатель продуктового магазина: Фото: google.com

В украинских магазинах продолжают дорожать продукты. В июне 2023 года обновила рекорд стоимость молочной продукции.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на данные мониторинга портала Minfin.

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Как изменились цены в июне

Стоимость молока

На полках магазинов за месяц рекордно подорожало молоко. Портал приводит цены на продукцию марки "Простоквашино" жирностью 1% (900 мл). Молоко прибавило в стоимости около 4 гривен. Если в мае стоило 38,80 грн, то в июне цены подскочили до 42,33 грн.

Молоко марки "Яготинское" с жирностью 2,6% (900 мл) тоже подорожало. За месяц цены выросли с 39,41 гривны до 41,70 гривны. Среди разных супермаркетов, самое дешевое молоко продают в Varus и в Novus.

Источник: Minfin

Цены на сыр

Также за месяц изменилась цена на сыр. Исследовали ценовую динамику продукта марки "Простоквашино" 9% жирности (300 гр.). Если в мае стоил 65,48 грн, то сейчас — 67,76 гривны. Самое низкое предложение в Варусе — 64,90 гривны.

Источник: Minfin

Напомним, на украинском рынке — очередная волна подорожания сезонных ягод. В частности, из-за холодной погоды оптовые партии клубники серьезно подскочили в цене.

Ранее мы писали, что специалисты Госпотребслужбы предупреждают украинцев о появлении на рынках и магазинах опасного продукта. Речь идет о ввозе брокколи, обработанной вредным для здоровья препаратом.