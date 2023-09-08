Отопительный сезон — готова ли теплоэнергетика к зиме

Замена труб теплотрассы. Фото: google.com

В Государственной инспекции энергетического надзора рассказали, что в стране идет масштабная подготовка к отопительному периоду 2023/2024 годов. По результату проверки — около пяти тысяч объектов уже готовы к зиме.

Об этом сообщили в Госэнергонадзоре.

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Результаты подготовки к зиме

Как отмечается, более 5,5 тысячи объектов теплоэнергетики получили от регулятора подтверждение состояния готовности к работе:

422 объекта — источники тепловой энергии;

5,14 тыс. объектов — тепловые хозяйства потребителей тепловой энергии.

Специалисты Госэнергонадзора проинспектировали более 2,2 тысячи энергообъектов, из них 329 источников тепловой энергии с присоединенными к ним сетями, 1,89 тыс. систем теплопотребления потребителей.

Инспекторы зафиксировали 4 тысячи замечаний по поводу нарушений требований правил в секторе теплоснабжения. Субъекты хозяйствования устранили более полутысячи замечаний.

Госэнергонадзор контролирует состояние устранения замечаний.

Теплогенерирующие, теплотранспортирующие, теплоснабжающие организации провели гидравлические испытания на 8,9 тыс. км тепловых сетей.

На начало осени зафиксировано более 1,15 тыс. повреждений объектов сферы теплоснабжения.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в рамках подготовки к предстоящей зиме в ряде городов разработали графики отключений электрической энергии. Власти не исключают, что Россия может возобновить ракетные обстрелы по объектам критической инфраструктуры.

Также мы писали, что украинские энергокомпании не могут полноценно готовиться к ближайшему отопительному сезону. Помешала ситуация с долгами государственной компании "Энергоатома", провоцирующей финансовый кризис в энергетической сфере.