Ціни на нафту — ОПЕК+ заявила про скорочення видобутку

Нові обмеження набудуть чинності з травня

Саудівська Аравія та інші нафтовиробники ОПЕК+ оголосили про скорочення видобутку на близько 1,16 млн барелів на добу. Нові обмеження щодо видобутку "чорного золота" набудуть чинності з травня поточного року, на тлі чого можуть змінитися ціни.

Про це інформує агенція Reuters.

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Деталі рішення ОПЕК+

Як зазначається, заява відбулася за день до віртуальної зустрічі міністрів країн-членів ОПЕК+, на якій мали схвалити вже існуючий рівень скорочень до кінця року — 2 млн барелів на добу. Прте зниження обсягів видобутку ОПЕК+ становитиме 3,66 мільйона барелів на добу. Це дорівнює 3,7% світового попиту.

Так, Саудівська Аравія зменшить видобуток на 500 тис. барелів на добу, ОАЕ — на 144 тис. бар., Ірак — на 211 тис. бар., Кувейт — на 128 тис. бар., Оман — на 40 тис. бар., Алжир — на 48 тис. бар., а Казахстан — на 78 тис. бар.

Як зміняться ціни на нафту

За оцінкою аналітиків, цей крок викличе негайне зростання вартості нафти. Прогнозують підвищення цін на 10 доларів за барель. Дехто вважає, що негайний стрибок відбудеться вже після початку перших торгів після вихідних, а підвищення становитиме до три долари за барель.

Експерти нагадують, що ціни на нафту минулого місяця впали до найнижчого рівня за 15 місяців — до 70 доларів за барель. Причиною стали побоювання, що світова банківська криза вдарить по попиту на паливо. Також очікувалося, що після відновлення цін до 80 доларів ОПЕК+ відмовиться від подальшої підтримки ринку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, експерти вважають, що багато імпорту палива в Україні становить російське, яке прикривається сертифікатами про походження з інших держав.

Також ми писали, що в Україні найближчого місяця цінова ситуація на ринку пального не зміниться навіть на тлі посівної кампанії. Зростання попиту не буде відчутним через профіцит пального.