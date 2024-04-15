Комунальні послуги та борги — кому загрожує суд, а кому списання

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борги.

Про це розповіла юристка Gracers Law Firm Анастасія Цибулько, пише "24 канал".

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Коли українців можуть судити за неоплату комуналки

За словами юристки, з січня поточного року людям, які не оплачують комунальні рахунки, нараховують штрафи та пеню, а постачальники можуть припиняти постачання комунальних послуг.

При цьому, за правилами, споживачів про припинення надання комунальних послуг мають попереджати не пізніше, ніж за десять робочих днів до цього.

Постачальникам надається право стягувати борги зі споживачів у судовому порядку, проте тільки коли особа відмовляється сплатити добровільно чи укласти договір про реструктуризацію боргу

"Наразі відновлено процес стягнення боргів через суд, як це відбувалося до повномасштабного вторгнення, враховуючи чіткі критерії і за сумою, і за "віком" заборгованості", — повідомила вона.

Так, закон дозволяє подавати до постачальників послуг заяви про реструктуризацію боргів. Відповідне погашення можуть розтягнути до 60 місяців залежно від суми заборгованості та рівня доходів споживачів на день оформлення такої угоди.

Кому з українців списують борги за послуги ЖКГ

Також експертка розповіла, що громадяни можуть подавати заяви на списання боргів, проте тільки після того, як постачальник послуг подасть до суду про їх стягнення.

У разі, якщо суд стане на сторону споживачів, можуть списати борги:

якщо є заборгованість терміном більш ніж три роки;

борги перейшли від попередніх власників житла;

заборгованість не відповідає площі житла;

громадян визнано судом банкрутом.

"Хоча лунали різні заяви як від міністерства енергетики, так і від українського інституту майбутнього щодо мінімального розміру боргу, однак, знову ж таки наголошую, що жодної мінімальної суми боргу не встановлено у законодавстві, тому фактично виходить така ситуація, що постачальник комунальних послуг на власний розсуд вирішує, коли припинити постачання послуг", — пояснила Анастасія Цибулько.

Також до кінця війни діятиме заборона на відключення житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів та пені на окупованих територіях і там, де тривають бойові дії. Діятиме заборона теж у випадку, якщо нерухомість споживачів була пошкоджена внаслідок бойових дій, і, якщо вони повідомлять про це постачальників.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні за останній рік подорожчали житлово-комунальні послуги. Загалом з березня 2023-го до березня 2024 року додали у вартості 12,8%.

Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів і ціни можуть переглянути.