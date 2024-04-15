Коммунальные услуги и долги — кому грозит суд, а кому списание

Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2024 году правительство разрешило отключать электроэнергию бытовым потребителям, накопившим долги за жилищно-коммунальные услуги. Известно, кого из украинцев могут вызвать в суд за неоплату коммуналки, а кому списать долги.

Об этом рассказала юрист Gracers Law Firm Анастасия Цыбулько, пишет "24 канал".

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Когда украинцев могут судить за неоплату коммуналки

По словам юриста, с января текущего года людям, не оплачивающим коммунальные счета, начисляют штрафы и пеню, а поставщики могут прекращать поставки коммунальных услуг.

При этом, по правилам, потребителей о прекращении предоставления коммунальных услуг должны предупреждать не позднее, чем за десять рабочих дней до этого.

Поставщикам предоставляется право взимать долги с потребителей в судебном порядке, однако только когда лицо отказывается уплатить добровольно или заключить договор о реструктуризации долга

"В настоящее время возобновлен процесс взыскания долгов через суд, как это происходило до полномасштабного вторжения, учитывая четкие критерии и по сумме, и по "возрасту" задолженности", — сообщила она.

Так, закон позволяет подавать к поставщикам услуг заявления о реструктуризации долгов. Соответствующее погашение может быть растянуто до 60 месяцев в зависимости от суммы задолженности и уровня доходов потребителей на день оформления такой сделки.

Кому из украинцев списывают долги за услуги ЖКХ

Также эксперт рассказала, что граждане могут подавать заявления на списание долгов, однако только после того, как поставщик услуг подаст в суд об их взыскании.

В случае, если суд примет сторону потребителей, могут списать долги:

если есть задолженность сроком более трех лет;

долги перешли от предыдущих собственников жилья;

задолженность не соответствует площади жилья;

граждан признан судом банкротом.

"Хотя звучали разные заявления как от министерства энергетики, так и от украинского института будущего относительно минимального размера долга, однако, опять же подчеркиваю, что никакая минимальная сумма долга не установлена в законодательстве, поэтому фактически исходит такая ситуация, что поставщик коммунальных услуг по собственному усмотрению решает, когда прекратить поставку услуг", — объяснила Анастасия Цыбулько.

Также до конца войны будет действовать запрет на отключение жилищно-коммунальных услуг, начисление штрафов и пени на оккупированных территориях и там, где продолжаются боевые действия. Также будет действовать запрет в случае, если недвижимость потребителей была повреждена в результате боевых действий, и, если они сообщат об этом поставщикам.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине за последний год подорожали жилищно-коммунальные услуги. В целом с марта 2023-го по март 2024 года прибавили в стоимости 12,8%.

Также писали, что поставщики природного газа обнародовали тарифы, по которым украинцы заплатят за потребленный ресурс в мае за апрель 2024 года. После чего завершится действие годовых тарифов и цены могут быть пересмотрены.