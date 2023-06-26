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Аренда жилья в Киеве: какие сейчас цены и что ждет рынок

26 июня 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Аренда жилья в Киеве — какие сейчас цены и что ждет рынок
Заселение людей в жилье. Фото: Pexels
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На столичном рынке недвижимости продолжают расти цены на аренду. Речь идет о стоимости съема жилья во всех сегментах.

Об этом свидетельствуют данные портала недвижимости ЛУН.

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Как изменилась стоимость аренды

Согласно этим данным, в Киеве по сравнению с предыдущим месяцем наиболее существенно прибавили в стоимости однокомнатные квартиры — 11%, далее следуют трехкомнатные — 8%, двухкомнатные подорожали на 3%. При этом спрос на временное жилье в столице растет.

На цены влияет по-прежнему:

  • близость жилья к центру;
  • наличие вблизи метро;
  • состояние квартиры;
  • старый жилой фонд или новостройка.

Так, на вторичном рынке аренда однокомнатной квартиры начинается с 6 тысяч гривен, тогда как в новостройках существенно дороже — от 10 тысяч. Сейчас стоимость такова:

  • однокомнатные — от 6,4 тыс. — 10 тыс. грн гривен в месяц;
  • двухкомнатные — 10,4 тыс. — 14 тыс. грн в месяц;
  • трехкомнатные — 14 тыс. — 24 9 тыс. грн в месяц.

Цены с начала года и по начало июня менялись так:

аренда
Ценовая динамика с января по середину июня. Источник: ЛУН

Самые дешевые предложения съема жилья — в Деснянском и Дарницком районе, самые дорогие — в Печерском и в центре.
Цены аренды в разных районах столицы:

  • Деснянский район — 9 тыс. грн;
  • Подольский — 9,3 тыс. грн;
  • Оболонский — 9,5 тыс. грн;
  • Днепровский — 11 тыс. грн;
  • Святошинский -— 10 тыс. грн;
  • Соломенский — 10 тыс. грн;
  • Голосеевский — 15 тыс. грн;
  • Дарницкий — 10 тыс. грн;
  • Шевченковский — 19 тыс. грн;
  • Печерский — 20 тыс. грн.

Что ждет рынок

В Комитете по информационным технологиям Союза специалистов по недвижимому имуществу прогнозируют, что стоимость аренды жилья в столице будет расти.

Цены могут подскочить к концу лета из-за ряда факторов. В частности, в столицу вернутся студенты на продолжение учебы, спрос должен вырасти, чем воспользуются владельцы квартир. Также могут вернуться граждане, вынужденно покинувшие страну из-за войны.

Напомним, украинцы не хотят ждать окончания войны и готовы вкладывать деньги в украинскую недвижимость прямо сейчас. Спрос на квартиры в Украине хоть и снизился из-за российского вторжения, но все же существует и даже начал расти.

Также мы писали, что в 2023 году на ипотечном рынке фиксируют обвал по сравнению с показателями в прошлом году. В частности, в апреле украинские финучреждения выдали только 41 кредит.

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