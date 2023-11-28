Зарплатные карты Ощадбанка — какие изменения введут с 1 декабря

Банковская карта в руках. Фото: Unplush

Клиентов государственного финучреждения "Ощадбанк" ждет обновление тарифов по карточкам. Изменения заработают 1 декабря 2023 года.

Об этом идет речь на сайте банка.

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Как отмечается, изменения распространятся на тарифы обслуживания счетов, утвержденных соответствующим постановлением №124.

Нововведение коснется зарплатных карт банка.

"Отменено комиссионное вознаграждение за р2р-переводы для карт, эмитированных в ТП "Зарплатный" через WEB-/Mobile банкинг Ощад 24/7 на другие карты Ощадбанка", — сообщается на портале банка.

В то же время переводы денег на другие платежные карты "Ощадбанка" в мобильном банкинге будут проходить без комиссии.

Как отметили в банке, изменения заработают в начале зимы.

Также клиентам финучреждения напомнили, что более подробная информация о тарифах доступна каждому. Для этого нужно перейти по ссылке на сайте банка или обратиться в ближайший офис финучреждения.

Что еще стоит знать

Напомним, Ощадбанк ввел инновационную услугу пополнения банковских карточек через собственную POS- терминальную сеть на кассах в магазинах.

Также мы писали, что с 1 ноября 2023 года Ощадбанк начал прием заявок в рамках второго этапа программы грантовой поддержки от правительства Германии с целью кредитования предприятий микро-, малого и среднего бизнеса.

Новини.LIVE сообщали также, что государственное финучреждение "Ощадбанк" осуществляет несанкционированные списания средств со счетов своих клиентов. Такое явление объясняют правилами, прописанными в рамках договора.