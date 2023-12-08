Фальшивые деньги в Ощадбанке — клиенты жалуются на действия банка

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном финучреждении "Ощадбанк" можно получить фальшивые деньги. О таких случаях жалуются сами клиенты.

Об этом говорится в одном из обращений к банку на портале "Минфин".

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Как говорится в жалобе, клиентка в отделении Ощадбанка снимала наличные деньги и ей выдали фальшивую купюру номиналом 500 гривен. Однако только дома обнаружила, что одна из купюр была ненастоящей. Она сразу обратилась в банк, чтобы выяснить ситуацию.

"Было снятие наличных денег в отделении банка. Впоследствии уже дома оказалось, что одна из купюр 500 грн была фальшивая", — говорится в жалобе.

Она рассказала, что работники Ощадбанка забрали купюру и отправили на проверку, однако в итоге переложили ответственность на ее плечи, не пообещав никакой компенсации. В финучреждении заявили, что нужно было на месте проверять подлинность купюр.

"В банке отправили ее на проверку, но сказали, что сами виноваты, что надо каждую купюру (на ощупь), как сказала кассир, проверять. Ужас, если в банке дают фальшивку, то уже не знаю", — добавила украинка.

На портале соответствующую жалобу представители банка проигнорировали, оставив без ответа.

Источник: Минфин

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Напомним, государственное финучреждение "Ощадбанк" предложит части своих клиентов возможность оформить дополнительную карту для государственных выплат. Ее получат жители территорий, пострадавших от боевых действий.

Также мы писали, что Ощадбанк производит несанкционированные списания средств со счетов своих клиентов. Такое явление объясняют правилами, прописанными в рамках договора.