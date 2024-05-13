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Ощадбанк надасть гранти підприємствам з виробництва дронів — як подати заявку

13 травня 2024 11:34
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Гранти в Ощадбанку — виробники дронів отримають допомогу
Грошові купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Держфінустанова "Ощадбанк" оголосила про можливість для українського бізнесу, сферою діяльності якого є виробництво безпілотних літальних апаратів (БпЛА), отримання безповоротної фінансової допомоги. Відповідні гранти можна оформити через портал держпослуг "Дія".

Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

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За словами чиновника, Ощадбанк — ексклюзивний банківський партнер грантової програми "еРабота", яка також поширюється на підприємства з виробництва дронів.

У рамках програми держава в особі фінустанови покриє до 80% від суми гранту. Таким чином, частка власних коштів заявників становитиме 20%.

Максимальна сума гранту — 8 млн гривень. Їх необхідно освоїти протягом 12 місяців із моменту отримання.

На таку державну фіндопомогу можуть розраховувати виробники дронів, як фізособи, так і юрособи або фізособи-підприємці (ФОП).

Умови грантової програми

За умовами грантової програми, гроші отримають підприємці на:

  • створення нових/нарощування потужностей діючих підприємств з виробництва повітряних та космічних безпілотних літальних апаратів, супутнього обладнання;
  • купівлю основних засобів виробництва, що не підлягають відчуженню, доставці та введенні в експлуатацію;
  • створення робочих місць заявниками.

Протягом трьох років з дати отримання гранту необхідно сплатити податки та збори у розмірі отриманого гранту.

Як подати заявку на грант

Заявки на отримання грантів можна подавати кількома способами. А саме:

  • особисто у відділенні Ощадбанку;
  • через портал держпослуг "Дія".

Для цього потрібно мати заяву та бізнес-план.

Після цього протягом п'яти діб Ощадбанк перевірить заявку, а фахівці через 15 днів ухвалять рішення про виділення гранту. Надалі Мінекономіки повідомить банк про рішення, а той у свою чергу — заявника.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк надасть до 30 мільйонів євро на підтримку малого та середнього бізнесу України. Відповідне рішення було ухвалено 10 травня.

Ми також повідомляли, що українці у 2024 році можуть отримати від 50 до 500 тис. гривень на бізнес за програмою "Власна справа". Кошти можна використовувати для відкриття та розвитку існуючого бізнесу.

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