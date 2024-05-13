Гранти в Ощадбанку — виробники дронів отримають допомогу

Ощадбанк надасть гранти підприємствам з виробництва дронів — як подати заявку
Держфінустанова "Ощадбанк" оголосила про можливість для українського бізнесу, сферою діяльності якого є виробництво безпілотних літальних апаратів (БпЛА), отримання безповоротної фінансової допомоги. Відповідні гранти можна оформити через портал держпослуг "Дія".
Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.
Гранти для виробників дронів в Ощаді
За словами чиновника, Ощадбанк — ексклюзивний банківський партнер грантової програми "еРабота", яка також поширюється на підприємства з виробництва дронів.
У рамках програми держава в особі фінустанови покриє до 80% від суми гранту. Таким чином, частка власних коштів заявників становитиме 20%.
Максимальна сума гранту — 8 млн гривень. Їх необхідно освоїти протягом 12 місяців із моменту отримання.
На таку державну фіндопомогу можуть розраховувати виробники дронів, як фізособи, так і юрособи або фізособи-підприємці (ФОП).
Умови грантової програми
За умовами грантової програми, гроші отримають підприємці на:
- створення нових/нарощування потужностей діючих підприємств з виробництва повітряних та космічних безпілотних літальних апаратів, супутнього обладнання;
- купівлю основних засобів виробництва, що не підлягають відчуженню, доставці та введенні в експлуатацію;
- створення робочих місць заявниками.
Протягом трьох років з дати отримання гранту необхідно сплатити податки та збори у розмірі отриманого гранту.
Як подати заявку на грант
Заявки на отримання грантів можна подавати кількома способами. А саме:
- особисто у відділенні Ощадбанку;
- через портал держпослуг "Дія".
Для цього потрібно мати заяву та бізнес-план.
Після цього протягом п'яти діб Ощадбанк перевірить заявку, а фахівці через 15 днів ухвалять рішення про виділення гранту. Надалі Мінекономіки повідомить банк про рішення, а той у свою чергу — заявника.
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