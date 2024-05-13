Гранты в Ощадбанке — производители дронов получат помощь

Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Госфинучреждение "Ощадбанк" объявило о возможности для украинского бизнеса, сферой деятельности которого является производство беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), получения безвозвратной финансовой помощи. Соответствующие гранты можно оформить через портал госуслуг "Дія".

Об этом проинформировал глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

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Гранты для производителей дронов в Ощаде

По словам чиновника, Ощадбанк — эксклюзивный банковский партнер грантовой программы "еРабота", которая также распространяется на предприятия по производству дронов.

В рамках программы государство в лице финучреждения покроет до 80% суммы гранта. Таким образом, доля собственных средств заявителей составит 20%.

Максимальная сумма гранта составляет 8 млн гривен. Их необходимо освоить в течение 12 месяцев с момента получения.

На такую государственную финпомощь могут рассчитывать производители дронов, как физлица, так и юрлица или физлица-предприниматели (ФЛП).

Условия грантовой программы

По условиям грантовой программы, деньги получат предприниматели на:

создание новых/наращивание мощностей действующих предприятий по производству воздушных и космических беспилотных летательных аппаратов, сопутствующего оборудования.

покупку основных средств производства, не подлежащих отчуждению, доставке и вводе в эксплуатацию.

на создание рабочих мест заявителями.

В течение трех лет с даты получения гранта необходимо уплатить налоги и сборы в размере полученного гранта.

Как подать заявку на грант

Заявки на получение грантов можно подавать несколькими способами. А именно:

лично в отделении Ощадбанка;

через портал госуслуг "Дія".

Для этого нужно иметь заявление и бизнес-план.

После этого в течение пяти суток Ощадбанк проверит заявку, а специалисты через 15 дней примут решение о выделении гранта. В дальнейшем Минэкономики уведомит банк о решении, а тот в свою очередь — заявителя.

Что еще стоит знать

Напомним, Европейский инвестиционный банк предоставит до 30 миллионов евро в поддержку малого и среднего бизнеса Украины. Соответствующее решение было принято 10 мая.

Мы также сообщали, что украинцы в 2024 году могут получить от 50 до 500 тыс. гривен на бизнес по программе "Власна справа". Средства можно использовать для открытия и развития существующего бизнеса.