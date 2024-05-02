Ощадбанк предлагает упрощенную идентификацию для пенсионеров

Мужчина пенсионного возраста с телефоном. Фото: Shutterstock

Государственное финучреждение "Ощадбанк" упростило процедуру идентификации лица владельца счета для пенсионеров-переселенцев. Речь идет о тех, кому остановили выплату пенсий из-за игнорирования требования подтвердить данные.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Упрощенная идентификация в Ощадбанке

Там отмечают, что с 30 апреля внутренне перемещенные лица — клиенты Ощадбанка имеют право пройти идентификацию через обычный видеозвонок в контакт-центр банка.

Возможностью могут воспользоваться граждане, которым ограничили доступ к средствам на счетах, однако не могут физически посетить отделение финучреждения по объективным причинам.

Чтобы подтвердить личность таким образом, необходимо согласовать назначение видеозвонка. Это можно сделать, перейдя по ссылке и выбрав удобную дату и время.

При этом для видеозвонка не требуют ввода никаких персональных данных или реквизиты платежных карточек (полный номер карты, срок действия, ПИН-код, одноразовые ОТР-пароли для подтверждения финопераций в интернете).

В Министерстве по реинтеграции добавили, что получить дальнейшие инструкции можно после регистрации на сайте банка.

Источник: Ощадбанк

Прекращение выплат пенсионерам-ВПО

По требованиям, пенсионеры со статусом внутренне перемещенного лица, полученным до 24 февраля 2022 года, должны были пройти физическую идентификацию до 31 марта этого года. Для прохождения соответствующей проверки было отведено девять месяцев. Таким образом, государство хотело убедиться, что средства поступают именно тем, кому они назначены.

Однако такое требование выполнили всего 228,4 тыс. пенсионеров, а в некоторых областях идентификацию не прошла половина таких лиц. Поэтому в апреле 2024 года выплаты пенсионерам, которые не выполнили требование по прохождению идентификации, приостановили. Средства сейчас хранятся на расчетных счетах. Их перечислят — как только граждане пройдут идентификацию.

Что еще стоит знать

Напомним, парламент принял законопроект о внесении изменений в некоторые законы о пропорциональном исчислении страхового стажа для лиц, работавших за границей. Теперь во время назначения пенсий будет учитываться стаж украинцев, который они получили за границей.

Также сообщалось, что украинское законодательство предоставляет право гражданам выбирать из разных видов пенсий. В частности, можно перейти на выплату по возрасту, инвалидности или в связи с потерей кормильца.