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Ощадбанк запустив нову пільгову програму для українських ветеранів

16 квітня 2024 10:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ощадбанк надасть пільгові кредити на бізнес — хто отримає
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні державний "Ощадбанк" запустив нову програму "Бізнес 4.5.0" для ветеранів-підприємців. Кредитування запуску власної справи чи чинного бізнесу відбуватиметься на пільгових умовах.

Про це повідомила пресслужба Ощадбанку.

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Пільгова кредитна програма від Ощадбанку

Як зазначається, Ощадбанк першим з усіх українських банків запустив ветеранську кредитну програму для мікро-, малого та середнього бізнесу. Нова програма розрахована на ветеранів, ветеранок, членів родин та підприємств, де 30% працівників є колишніми захисниками України.

"Підприємці з числа ветеранів/ветеранок, членів їхніх родин та бізнеси, у яких більше 30% працівників — колишні захисники України, можуть приєднатися до нашої нової програми "Бізнес 4.5.0", — йдеться повідомленні.

Як повідомили в банку, саме фінансова підтримка ветеранського бізнесу стала ключовим напрямком допомоги Ощадбанку в реінтеграції українських захисників в суспільство.

"За даними опитування Українського ветеранського фонду 63% тих, хто захищає Україну зараз, хотіли б відкрити власну справу. Кредитний продукт "Бізнес 4.5.0" створено для можливості розкрити та реалізувати потенціал захисників, які повернулись до цивільного життя і прагнуть розвивати власний бізнес, навіть не маючи підприємницького досвіду. Це перший в Україні спеціалізований кредитний продукт для ветеранів", — наголосили у фінустанові.

Умови надання кредитів для ветеранів

Умови пільгового кредитування власної справи чи діючого бізнесу такі:

  • сума — до 5 млн гривень;
  • максимальний термін — до 120 місяців;
  • гроші можна використати на купівлю основних засобів, ремонт приміщень, наповнення оборотного капіталу;
  • пільгова ставка за держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%": на інвестиційні потреби — від 5% до 9%, на оборотний капітал — 13% чи від 4% до 8% (у рамках програми WNISEF);
  • власний капітал — щонайменше 30% вартості проєкту.

Також можна стати учасником франчайзингового бізнесу, до якого можуть долучитися ветерани/ветеранки, які не мають досвіду підприємництва. Програма передбачає надання індивідуального супроводу на всіх етапах розвитку бізнесу.

"Ця програма створена саме для тих захисників України, хто має бажання розпочати або розвивати власну справу. Ощад пропонує кредитну, грантову та інформаційну підтримку ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин і стане фінансовою опорою для їхнього бізнесу", — заявили в банку.

 

Ощадбанк
Джерело: Ощадбанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці почнуть отримувати кешбек за купівлю деякої вітчизняної продукції та послуги. У рамках політики "Зроблено в Україні" Міністерство економіки та Mastercard підписали Меморандум про співробітництво.

Також повідомлялося, що податкова служба підготувала кілька нових сервісів для українського бізнесу. Онлайн-послуги доступні у застосунку "Моя податкова".

кредити
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