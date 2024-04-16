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Ощадбанк запустил новую льготную программу для украинских ветеранов

16 апреля 2024 10:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Ощадбанк предоставит льготные кредиты на бизнес — кто получит
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине государственный Ощадбанк запустил новую программу "Бизнес 4.5.0" для ветеранов-предпринимателей. Кредитование запуска собственного дела или действующего бизнеса будет осуществляться на льготных условиях.

Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.

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Как отмечается, Ощадбанк первым из всех украинских банков запустил ветеранскую кредитную программу для микро-, малого и среднего бизнеса. Новая программа рассчитана на ветеранов, ветеранок, членов семей и предприятий, где 30% работников — бывшие защитники Украины.

"Предприниматели из числа ветеранов/ветеранок, членов их семей и бизнесы, в которых более 30% работников — бывшие защитники Украины, могут присоединиться к нашей новой программе "Бизнес 4.5.0", —говорится в сообщении.

Как сообщили в банке, именно финансовая поддержка ветеранского бизнеса стала ключевым направлением помощи Ощадбанка по реинтеграции украинских защитников в общество.

"По данным опроса Украинского ветеранского фонда 63% тех, кто защищает Украину сейчас, хотели бы открыть собственное дело. Кредитный продукт "Бизнес 4.5.0" создан для возможности раскрыть и реализовать потенциал вернувшихся к гражданской жизни защитников, стремящихся развивать собственный бизнес, даже не имея предпринимательского опыта. Это первый в Украине специализированный кредитный продукт для ветеранов", — подчеркнули в финучреждении.

Условия предоставления кредитов для ветеранов

Условия льготного кредитования собственного дела или действующего бизнеса таковы:

  • сумма — до 5 млн гривен;
  • максимальный срок — до 120 месяцев;
  • деньги можно использовать на покупку основных средств, ремонт помещений, наполнение оборотного капитала;
  • льготная ставка по госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%": на инвестиционные нужды — от 5% до 9%, на оборотный капитал — 13% или от 4% до 8% (в рамках программы WNISEF);
  • собственный капитал — не менее 30% стоимости проекта.

Также можно стать участником франчайзингового бизнеса, к которому могут приобщиться ветераны/ветеранки, не имеющие опыта предпринимательства. Программа предусматривает предоставление индивидуального сопровождения на всех этапах развития бизнеса.

"Эта программа создана именно для тех защитников Украины, кто хочет начать или развивать собственное дело. Ощад предлагает кредитную, грантовую и информационную поддержку ветеранам, ветеранкам и членам их семей и станет финансовой опорой для их бизнеса", — заявили в банке.

 

Сбербанк
Источник: Сбербанк

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы начнут получать кэшбэк за покупку некоторой отечественной продукции и услуги. В рамках политики "Сделано в Украине" Министерство экономики и Mastercard подписали Меморандум о сотрудничестве.

Также сообщалось, что налоговая служба подготовила несколько новых сервисов для украинского бизнеса. Онлайн услуги доступны в приложении "Моя налоговая".

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Ощадбанк
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бизнес

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