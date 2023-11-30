Клиенты Ощадбанка, получающие пенсии на карты, должны обратиться в банк

Человек пенсионного возраста. Фото: Unplush

В государственном финучреждении "Ощадбанк" обнародовали важную информацию для граждан, получающих пенсионные выплаты на карты. Речь идет о сроке действия некоторых из них.

Об этом сообщается в комментариях на странице финучреждения в соцсети Facebook.

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В одном из обращений отмечается, что у женщины пожилого возраста истекает срок действия банковской карты для пенсионных выплат. Сама находится за границей, поэтому не может явиться для ее перевыпуска.

"Подскажите, пожалуйста, у моей матери пенсионная карта Ощадбанка и в феврале 2024 года ее карточка заканчивается. Она сейчас находится не в Украине. Как ей быть?", — говорится в комментарии.

Представители Ощадбанка сообщили, что пока срок действия банковских карточек продлится автоматически. Согласно соответствующему решению, продление действует до 31 декабря 2023 года. Пенсионеры, срок действия карт которых до 2024 года, должны связаться с финучреждением для уточнения деталей.

"Рекомендуем ближе к окончанию срока действия карты проверить информацию на странице банка, ведь банк отмечает информацию о дальнейшем продлении. Также, владелец карты может позвонить в контакт-центр и предметно проверить информацию по своей карте", — добавили в Ощадбанке.

Источник: Facebook Ощадбанка

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Новини. LIVE сообщали также, что государственное финучреждение "Ощадбанк" осуществляет несанкционированные списания средств со счетов своих клиентов. Такое явление объясняют правилами, прописанными в рамках договора.

Также мы писали, что украинские ведущие финучреждения ПриватБанк и Ощадбанк готовят немалые изменения к Новому году. Намерены существенно снизить проценты по кредитам.