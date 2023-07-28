Бензин прибавил 1,5 грн/л — на АЗС подскочили цены

Заправка авто. Фото: Unplush

На топливном рынке Украины дорожает бензин и дизельное топливо в рознице. Так, за неделю выросли цены на АЗС в эконом- и среднем сегментах.

Такие данные мониторинга приводит Консалтинговая Группа "А-95".

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Как изменились цены в рознице

По данным мониторинга, автозаправочные станции эконом- и среднего сегментов 21-28 июля обновили цены на марки бензинов и дизель в сторону повышения. Ценовой диапазон: 0,3-1,4 гривны за литр.

Сеть "Приват" (в частности, ANP, Avias) повысила стоимость на 1 гривну за литр. Бензин А-95 подорожал до 48 гривен за литр, А-95+ — до 48,50 гривен за литр, бензин А-92 — до 47 гривен за литр, дизельное топливо — до 48 гривен за литр.

В сети UPG "А-95" прибавил в цене 0,50 гривны за литр, до 49 гривны за литр, дизель — на 0,90 гривны за литр, до 46,90 гривны за литр.

На АЗС KLO "А-95" и дизель выросли в цене на 0,50 гривны за литр.

АЗС "Авантаж", где, как правило, самые низкие цены бензин подорожал на 0,40-0,60 гривны за литр.

Остальные АЗС, такие как "AMIC", Neftek, "БРСМ", Ovis, U.GO и "Олас" повысили цены на 0,25-1,4 гривны за литр.

Цены на бензины и дизель изменились так:

Источник: А-95.ua

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