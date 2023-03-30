НДС на топливо вернут к довоенному уровню — на сколько и когда

НДС на топливо вернут к довоенным 20%, — Гетманцев
В Украине с 1 июля 2023 года налог на добавленную стоимость (НДС) на топливо будет возвращен на довоенные ставки, которые были на уровне 20%. В Налоговом комитете Верховной Рады Украины (ВРУ) считают решение о его снижении в начале войны ошибочным.
Об этом рассказал глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев интервью РБК-Украина.
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Причины возврата старых налогов
Как отметил Гетманцев, ожидалось, что снижение налога на добавленную стоимость на горючее с 20% до 7% удержало бы цены, однако это оказалось не так.
"Вспомните решение начала 2022 года об отмене акциза и уменьшении ставки НДС до 7% на горючее. Оно привело к выходу рынка в белую? Нет! Нелегальные бочки выросли как грибы после дождя", — пояснил чиновник.
Учитывая это, уже в июле льготного налога на добавленную стоимость не будет.
"С 1 июля НДС на горючее возобновится до довоенных ставок. Я считаю, что снижение этих ставок было огромной ошибкой. Это никак не повлияло на цену горючего. Это лишь повлияло на заработок трейдеров", — добавил глава Налогового комитета.
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Напомним, в Украине в ближайший месяц ценовая ситуация на рынке горючего не изменится даже на фоне посевной кампании. Рост спроса не будет ощутим из-за профицита горючего.
Эксперты считают, что много импорта топлива в Украину составляет российское, которое прикрывается сертификатами о происхождении из других государств. Стоимость фрахта из турецкого порта составляет 70-80 долларов. По мнению участников рынка, такие "выгодные" условия в регионе могли возникнуть только, если это дизтопливо, происхождением из россии, ведь средиземноморские порты продаются со значительными скидками.
Как известно, с февраля для российского дизтоплива установлены четкие ценовые рамки, которые запрещено превышать. Речь идет об эмбарго на российские нефтепродукты.