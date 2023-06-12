Пенсія від 21,5 тис. грн — хто в Україні отримує більше

Жінки пенсійного віку. Фото: Unplush

В Україні колишні судді та прокурори отримують найбільші виплати з-поміж людей пенсійного віку. Їхні пенсії стартують із "середніх" 21,5 тис. грн.

Про те, які виплати отримують вищевказані категорії громадян, розповідають Новини.LIVE.

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Виплати для екссуддів

Згідно із законом "Про судоустрій та статус суддів", колишнім суддям надано право обрати отримання пенсійної виплати на загальних підставах чи довічне грошове утримання.

Довічні грошові утримання судді можуть отримувати, навіть не досягаючи пенсійного віку. Розмір становить половину суми від винагороди суддів, які працюють на відповідних посадах.

Примітно, що розмір підвищується на 2% за повний рік роботи на цій посаді понад 20-ть років. За 30 років стажу суддя має право на грошове утримання у сумі 70% від суддівської винагороди.

2023 року екссудді в країні одержують виплати у середньому на рівні 96,19 тис. грн. Станом на початок року на довічному утриманні налічувалося 3 594 судді, які перебувають у відставці.

Пенсії для прокурорів

Відповідно до закону "Про прокуратуру", на прокурорів та працівників прокуратури поширюються спеціальні умови виходу на заслужений відпочинок.

Одна з пільг стосується пенсійного віку прокурорів. Вони можуть йти на пенсію незалежно від їхнього віку, якщо мають щонайменше 25 років вислуги, а з них мінімум 15 років працювали прокурорами.

У разі відсутності такої кількості вислуги вони мають право виходити на пенсію у 55 років (для жінок) та 57 років (для чоловіків) за умови страхового стажу у 30/35 років, з яких мінімум 15 років — робота у прокуратурі.

Ще одна пільга стосується обсягу виплат на рівні 60% від заробітної плати експрокурора за останні пʼять років. Станом на початок року в країні налічувалося 5 979 колишніх прокурорів, тобто 0,05% від загального числа.

У 2023 році середній розмір пенсії експрокурорів становить 21, 57 тис. грн. Це на близько 640 грн більше за максимально дозволені пенсійні виплати в країні.

За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), у середньому обсяг пенсії становить 5,23 тис. грн. У першому кварталі року вона зросла на понад 600 грн (13,3%).

Більше про пенсії

Нагадаємо, в країні стрімко старіє населення, а на тлі війни негативна тенденція лише посилилася. Невдовзі число пенсіонерів перевищуватиме тих, хто працює, удвічі.

Також ми писали, що деякі пенсіонери можуть отримати виплати відразу за шість місяців. Це можливо у випадку, якщо людина збирається поїхати за кордон.