Пенсия от 21,5 тыс. грн — кто в Украине получает больше

Женщины пенсионного возраста. Фото: Unplush

В Украине бывшие судьи и прокуроры получают наибольшие выплаты среди людей пенсионного возраста. Их пенсии стартуют со "средних" 21,5 тыс. грн.

О том, какие выплаты получают вышеуказанные категории граждан, рассказывают Новини.LIVE.

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Выплаты для экс-судей

Согласно закону "О судоустройстве и статусе судей", бывшим судьям предоставлено право выбрать получение пенсионной выплаты на общих основаниях или пожизненное содержание.

Пожизненные денежные содержания судьи могут получать, даже не достигая пенсионного возраста. Размер составляет половину суммы от вознаграждения судей, работающих на соответствующих должностях.

Примечательно, что размер повышается на 2% за полный год работы на этом посту более 20 лет. При 30 лет стажа судья имеет право на денежное содержание в сумме 70% судейского вознаграждения.

2023 экс-судьи в стране получают выплаты в среднем на уровне 96,19 тыс. грн. По состоянию на начало года на пожизненном содержании насчитывалось 3 594 судьи, находящихся в отставке.

Пенсии для прокуроров

Согласно закону "О прокуратуре", на прокуроров и работников прокуратуры распространяются специальные условия выхода на заслуженный отдых.

Одна из льгот касается пенсионного возраста прокуроров. Они могут уходить на пенсию независимо от их возраста, если у них есть не менее 25 лет выслуги, а из них минимум 15 лет работали прокурорами.

В случае отсутствия такого количества выслуги они имеют право выходить на пенсию в 55 лет (для женщин) и 57 лет (для мужчин) при страховом стаже в 30/35 лет, из которых минимум 15 лет — работа в прокуратуре.

Еще одна льгота касается объема выплат на уровне 60% заработной платы экс-прокурора за последние пять лет. По состоянию на начало года в стране насчитывалось 5979 бывших прокуроров, то есть 0,05% от общего числа.

В 2023 году средний размер пенсии экс-прокуроров составляет 21,57 тыс. грн. Это на около 640 грн больше максимально разрешенных пенсионных выплат в стране.

По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в среднем объем пенсии составляет 5,23 тыс. грн. В первом квартале года она выросла более чем на 600 грн (13,3%).

Больше о пенсиях

Напомним, в стране стремительно стареет население, а на фоне войны негативная тенденция только усилилась. Вскоре число пенсионеров будет превышать работающих вдвое.

Также мы писали, что некоторые пенсионеры могут получить выплаты сразу за шесть месяцев. Это возможно в случае, если человек собирается уехать за границу.