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В Україні стрімко старіє населення: нові дані аналітиків

7 червня 2023 11:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсіонерів за кілька років різко побільшає — дані статистики
Жінка похилого віку з хлопчиком. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні стрімко старіє населення, а на тлі війни негативна тенденція лише посилилася. Невдовзі число пенсіонерів перевищуватиме тих, хто працює, удвічі.

Про це свідчать дані аналітичного центру "Український інститут майбутнього".

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Скорочення числа працездатних громадян

Як зазначають аналітики, у зв'язку з війною загальна кількість українців скоротилася на 8,6 мільйона і тепер становить 29 мільйона осіб.

В "Українському інституті майбутнього" нагадують, що до війни, на початку минулого року, в Україні налічувалося 37,6 мільйона громадян. Торік за кордон виїхали 20,7 мільйона осіб, з них 12,1 мільйона прибули додому.
 
Зараз на території Україні проживає таке за віком населення: 

  • 12 мільйонів — економічно активні українці;
  • 17 мільйонів — люди пенсійного віку, а також діти.

За інформацією організації, коефіцієнт фертильності (достовірний вимір рівня народжуваності, що вказує на середню кількість народжень в однієї жінки за покоління) опустився нижче позначки 1, тоді як підвищення кількості населення можливе за умови більше 2.
 
З огляду на це, вже за кілька років кількість пенсіонерів в країні буде вищою удвічі за число працездатного населення.

пенсії

Джерело: Telegram-канал "Українського інституту майбутнього"

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що в країні є категорія людей, яка має право на забезпечену старість зі щомісячними виплатами близько 100 тис. грн. Такі суми отримують лише кілька тисяч українців.

Також ми писали, що в Україні середні пенсійні виплати у чоловіків майже на 45% більші, ніж у жінок. Різниця у грошовому вираженні становить 1,77 тис. грн.

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