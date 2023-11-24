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Пенсия от 55 до 59 лет — кто имеет право на досрочный отдых

24 ноября 2023 08:24
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — кто имеет право на досрочный отдых
Люди почтенного возраста. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинское законодательство дает право некоторым категориям граждан право выхода на пенсию досрочно. Такая возможность зависит от рода деятельности и достаточного количества страхового стажа.

Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда Украины.

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При определенных условиях некоторые граждане могут выйти на "заслуженный отдых" от 55 до 59 лет.

Как объясняют специалисты, в частности, в 55-летнем возрасте на пенсию могут выходить учителя, если страховой стаж составляет не менее 29 лет и шесть месяцев. Однако в Украине право выхода на пенсию ежегодно усложняется, и в 2024 году требования изменятся — нужно будет иметь минимум 30 лет стажа.

Кто из украинцев получит пенсию до 60 лет

Чтобы иметь право на досрочный выход на пенсию, нужно работать в определенной сфере и иметь достаточно стажа. Разрешается претендовать на пенсию:

  • артистам — если есть не менее 20 до 35 лет стажа;
  • работникам авиации — мужчинам со стажем от 25 лет, женщинам — от 20 лет;
  • работникам здравоохранения и соцобеспечения — от 25 лет;
  • спортсменам — если есть не менее 25 лет стажа.

Также предоставляется соответствующее право:

  • диспетчерам, осуществляющим управление воздушным движением;
  • инженерно-техническому составу гражданской авиации;
  • бортпроводникам;
  • работникам железнодорожного транспорта и метро;
  • работникам, трудящимся на полевых геологоразведочных работах;
  • работникам лесозаготовок и лесосплава;
  • механизатором;
  • работникам плавсостава морского, речного флота и рыбной промышленности.

Военные, начальствующий и рядовой состав органов внутренних дел, участвовавшие в боевых действиях полицейские также могут претендовать на досрочный выход на пенсию.

Однако в случае достижения 55 лет — для мужчин и 50 лет — женщин. Еще одно условие досрочной пенсии — накопление стажа:

  • для мужчин — не менее 25 лет;
  • для женщин — не менее 20 лет.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 января 2024 повысится максимальная сумма пенсионных выплат. В связи с этим некоторые граждане получат немалую надбавку более чем в две тысячи гривен.

Также мы писали, что до конца текущего года для некоторых категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет Министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.

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