Пенсии в Украине — кто имеет право на досрочный отдых

Люди почтенного возраста. Фото: Freepik

Украинское законодательство дает право некоторым категориям граждан право выхода на пенсию досрочно. Такая возможность зависит от рода деятельности и достаточного количества страхового стажа.

Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда Украины.

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При определенных условиях некоторые граждане могут выйти на "заслуженный отдых" от 55 до 59 лет.

Как объясняют специалисты, в частности, в 55-летнем возрасте на пенсию могут выходить учителя, если страховой стаж составляет не менее 29 лет и шесть месяцев. Однако в Украине право выхода на пенсию ежегодно усложняется, и в 2024 году требования изменятся — нужно будет иметь минимум 30 лет стажа.

Кто из украинцев получит пенсию до 60 лет

Чтобы иметь право на досрочный выход на пенсию, нужно работать в определенной сфере и иметь достаточно стажа. Разрешается претендовать на пенсию:

артистам — если есть не менее 20 до 35 лет стажа;

работникам авиации — мужчинам со стажем от 25 лет, женщинам — от 20 лет;

работникам здравоохранения и соцобеспечения — от 25 лет;

спортсменам — если есть не менее 25 лет стажа.

Также предоставляется соответствующее право:

диспетчерам, осуществляющим управление воздушным движением;

инженерно-техническому составу гражданской авиации;

бортпроводникам;

работникам железнодорожного транспорта и метро;

работникам, трудящимся на полевых геологоразведочных работах;

работникам лесозаготовок и лесосплава;

механизатором;

работникам плавсостава морского, речного флота и рыбной промышленности.

Военные, начальствующий и рядовой состав органов внутренних дел, участвовавшие в боевых действиях полицейские также могут претендовать на досрочный выход на пенсию.

Однако в случае достижения 55 лет — для мужчин и 50 лет — женщин. Еще одно условие досрочной пенсии — накопление стажа:

для мужчин — не менее 25 лет;

для женщин — не менее 20 лет.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 января 2024 повысится максимальная сумма пенсионных выплат. В связи с этим некоторые граждане получат немалую надбавку более чем в две тысячи гривен.

Также мы писали, что до конца текущего года для некоторых категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет Министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.