Пенсії та бізнес в Україні — чи загрожує втрата виплат

Люди пенсійного віку.Фото: Unsplush

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про особливості призначення виплат громадянам, які отримують пенсію за вислугою років. Зокрема, уточнили, чи припиняють нарахування виплат у разі відкриття пенсіонером підприємницької діяльності.

Про це повідомив пресцентр фонду у Донецькій області.

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Виплата пенсій та бізнес

Багато громадян пенсійного віку на заслуженому відпочинку, коли часу вдосталь, вирішують почати займатися якоюсь справою. Доволі часто відкривають підприємницьку діяльність. На порталі ПФУ опублікували запитання такого пенсіонера, чи можуть припинити виплати, якщо почне займатись бізнесом.

"Я отримую пенсію за вислугу років як працівник охорони здоров'я. Планую займатися медичною практикою та зареєструватися як фізична особа — підприємець. Чи припиниться мені виплата пенсії під час здійснення мною підприємницької діяльності?", — поцікавився громадянин.

У Пенсійному фонді відповіли, що у такому випадку виплату пенсії нараховуватимуть далі.

"Пунктом 2.4. постанови правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 "Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" передбачено, що у разі зарахування призначення пенсії вислугу років на роботу, яка дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється та поновлюється з дня, наступного за днем ​​звільнення з роботи", — уточнили в ПФУ.

Однак, згідно з переліком закладів освіти, охорони здоров'я та соцзахисту та посад, робота на яких передбачає право на пенсію за вислугу років, затвердженого урядовою постановою від 04.11.1993 № 909, не передбачається право на пенсію за вислугу років фізосіб-підприємців, які займаються медичними практиками.

Відтак, підстав для припинення нарахування виплати пенсії за вислугу років відсутні, додали у фонді.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Верховній Раді пояснили, для кого та як зміняться пенсійні виплати після перерахунку з квітня 2024 року. Зокрема, дехто отримає "зверху" 200 гривень.

Також повідомляли, що Пенсійному фонді розповіли про зростання деяких доплат до пенсій українців у 2024 році. Зокрема, зросли надбавки за донорство.